PAMI informó este viernes 17 de abril el protocolo vigente para la solicitud de traslados programados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El organismo aclaró que el trámite varía según si el Médico de Cabecera o un especialista prescribe el servicio, y si la condición del paciente requiere o no la presencia de un profesional médico dentro de la ambulancia durante el trayecto.

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Cuando el Médico de Cabecera solicita un traslado sin médico, el afiliado recibe la orden y un número de solicitud. El primer paso es obtener el turno médico con el prestador elegido de la cartilla. Una vez asignada la fecxha y hora, el beneficiario debe llamar al 0800-222-0381, en el horario de 7 a 15, con una antelación de hasta dos días hábiles previos al turno para coordinar la logística del vehículo.

Traslados con médico y órdenes de especialistas

En los casos donde la prescripción médica indique que el traslado debe ser con médico en ambulancia, el procedimiento administrativo cambia. Además de la orden y el comprobante del traslado, el médico debe entregar un resumen de la historia clínica.

Cuando el Médico de Cabecera solicita un traslado sin médico, el afiliado recibe la orden y un número de solicitud

Para coordinarlo, el afiliado debe presentarse físicamente en el área de Prestaciones Médicas de su UGL correspondiente, también con un límite de hasta dos días hábiles antes del turno asignado.

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Si la orden proviene de un médico especialista y el traslado es sin médico, el titular primero debe acercarse a su Agencia para solicitar la carga del traslado en el sistema.

Tras este paso, y con el turno médico ya confirmado, la coordinación final se realiza telefónicamente a través de la línea gratuita 0800 del organismo. Este esquema busca asegurar que el sistema registre correctamente la derivación del especialista antes del pedido de la unidad.

Si la orden proviene de un médico especialista y el traslado es sin médico, el titular primero debe acercarse a su Agencia para solicitar la carga del traslado en el sistema

Plazos y documentación obligatoria

Para las solicitudes de especialistas que requieran traslado con médico, el paciente debe contar con la orden, la solicitud y el resumen de historia clínica. Al igual que con el Médico de Cabecera, la gestión se realiza de forma presencial en la Unidad de Gestión Local (UGL) con dos días hábiles de anticipación.

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El organismo enfatizó que el respeto por estos plazos es fundamental para garantizar la disponibilidad de las unidades de transporte sanitario.

La institución recordó que la consulta de la Cartilla Médica es el paso previo indispensable para conocer los prestadores disponibles antes de pedir el traslado. El cumplimiento de la entrega de la documentación técnica, como el resumen de historia clínica en casos de traslados de mayor complejidad, es un requisito excluyente para que la UGL proceda con la coordinación del servicio.

GZ / lr