El PAMI reiteró este miércoles 22 de abril la importancia de la campaña de vacunación vigente, informando a sus afiliados que pueden aplicarse las dosis correspondientes en cualquier farmacia adherida a la red del Instituto. Con el objetivo de facilitar el acceso, el organismo recomendó a los beneficiarios comunicarse telefónicamente con su farmacia de confianza antes de concurrir para verificar la disponibilidad de stock en el local.

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Para localizar la farmacia más cercana, los afiliados tienen a disposición dos canales oficiales: el buscador de farmacias disponible en el sitio web www.pami.org.ar/farmacias o bien llamando al número 138 (PAMI Escucha), donde los operadores brindarán la información necesaria para coordinar la aplicación.

¿Quiénes deben presentar indicación médica?

El PAMI aclaró que la documentación requerida varía según el perfil del afiliado:

- Mayores de 65 años, embarazadas y niños entre 6 y 24 meses: Solo deben presentar su credencial PAMI y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

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- Menores de 65 años con factores de riesgo: Además de la credencial y el DNI, es obligatorio presentar la indicación médica que respalde la necesidad de la vacunación.

El Instituto enfatizó que la vacuna es un beneficio seguro, libre y sin costo alguno para toda la población afiliada, garantizando así la protección sanitaria necesaria para prevenir enfermedades estacionales.

Vacunas disponibles en la red

El organismo informó que las presentaciones que se están aplicando en el marco de esta campaña son:

- Vacuna trivalente (Agrippal® S1 Junior).

- Vacuna trivalente (Agrippal® S1).

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- Vacuna trivalente (Influvac®).

- Vacuna trivalente (Fluad®).

Las autoridades sanitarias del PAMI recordaron que estas presentaciones cumplen con los estándares de seguridad necesarios para proteger a los adultos mayores y grupos de riesgo. Se insta a los afiliados a mantener sus esquemas de inmunización al día para asegurar una mejor calidad de vida y prevenir complicaciones de salud durante esta etapa del año.

GZ / lr