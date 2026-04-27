El PAMI recordó este lunes 27 de abril los procedimientos vigentes para que sus afiliados, apoderados o familiares directos puedan solicitar diversos insumos médicos fundamentales para el tratamiento y bienestar diario. Cada elemento cuenta con un protocolo específico de gestión, ya sea de manera presencial en agencias o mediante la modalidad de receta electrónica.

Cómo gestionar tu credencial digital PAMI

Provisión de pañales

Para acceder a los pañales, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera la generación de la orden médica electrónica y la receta electrónica. Una vez realizada la gestión, los insumos estarán disponibles para su retiro en cualquier farmacia de la Red PAMI transcurridas 48 horas.

Como ventaja adicional, el médico puede emitir hasta 6 recetas simultáneas, lo cual garantiza la cobertura para los próximos 6 meses.

Solicitud de audífonos y sillas de ruedas

Los trámites para estos dispositivos deben realizarse presencialmente en una agencia o UGL de PAMI, presentando DNI, último recibo de cobro, credencial de afiliación y la documentación médica específica.

Renovación y solicitud de pañales en PAMI

- Audífonos: Se debe presentar la orden del especialista y una audiometría. Tras la carga de los datos de contacto, el PAMI notificará al afiliado el turno para la prueba de selección y toma de impresión del molde. Finalmente, se citará al beneficiario para la entrega, calibración e instrucciones de uso de la prótesis auditiva.

- Sillas de ruedas: El afiliado debe presentar una orden médica y un resumen de historia clínica que detalle obligatoriamente el peso del paciente. También es necesario adjuntar el compromiso de entrega o contrato de comodato, dependiendo del código de silla solicitada. Los plazos de entrega quedan sujetos a los tiempos de licitación y disponibilidad del proveedor.

Otros insumos: colchones antiescaras

Para aquellas personas que requieran un colchón antiescaras, el PAMI cuenta con información detallada sobre la cobertura de este accesorio en su sitio web institucional. Los afiliados interesados pueden ingresar a la sección de consulta específica para conocer las condiciones particulares de este elemento.

Vacunación gratuita en la red de farmacias PAMI

El organismo recuerda que para obtener información adicional y detallada sobre cada uno de estos procesos, los beneficiarios pueden acceder a los enlaces de consulta disponibles en el portal oficial de PAMI.

GZ / lr