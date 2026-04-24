El PAMI recordó este viernes 24 de abril las facilidades y medidas de seguridad que ofrece su plataforma para que los afiliados puedan gestionar su credencial digital. Este recurso permite que tanto el titular como su grupo familiar accedan a los datos necesarios para realizar trámites y recibir atención médica sin la obligación de contar con el formato físico.

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Para visualizarla, los afiliados solo deben ingresar a la sección "Mi Credencial" dentro del sitio oficial. Una vez allí, pueden acceder a la información propia y la de su grupo familiar.

En caso de que ambos integrantes sean titulares, el sistema permite cerrar la sesión e ingresar con los datos del otro afiliado para consultar la información correspondiente de manera sencilla.

Descarga, impresión y formato

El Instituto confirmó que la credencial digital es completamente versátil: los beneficiarios pueden descargarla en formato PDF desde la web si desean tenerla archivada, o bien mostrarla directamente desde el celular al momento de realizar cualquier gestión, eliminando la necesidad de imprimirla.

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Esta modalidad digital busca agilizar los procesos de atención y brindar mayor comodidad a los usuarios en sus consultas diarias.

Seguridad y privacidad de los datos

Ante las consultas sobre la protección de la información personal, el PAMI aseguró que el acceso a la plataforma es totalmente confiable. El organismo utiliza protocolos de seguridad avanzados diseñados específicamente para proteger los datos de los afiliados y evitar cualquier tipo de acceso no autorizado, garantizando que la información sensible permanezca privada y bajo estrictos controles digitales.

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Los afiliados que aún no hayan explorado esta herramienta pueden ingresar al portal oficial para familiarizarse con la interfaz, aprovechando la rapidez que ofrece el sistema para el acceso a sus datos de salud y afiliación desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.

GZ / lr