El PAMI informó este martes 28 de abril que cada afiliado cuenta con un prestador asignado específicamente para la atención en guardias e internaciones, cubriendo necesidades ante urgencias, tratamientos prolongados o cirugías. Durante cualquier período de internación, el organismo garantiza una cobertura del 100% para todas las prácticas médicas que resulten necesarias.

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Para acceder a estos servicios, el afiliado debe presentar al momento de la atención su DNI y su credencial de afiliación.

¿Cómo consultar el prestador asignado?

Para conocer qué hospital, clínica o centro de salud le corresponde, el afiliado puede consultar su cartilla médica personal. Esta información está disponible de manera sencilla a través de dos canales:

- La App PAMI.

- El sitio web oficial www.pami.org.ar/mi-cartilla.

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¿Cómo solicitar un cambio de prestador?

En caso de que el afiliado necesite cambiar su centro médico asignado, puede iniciar el trámite de dos maneras:

- De forma digital: A través del sitio web www.pami.org.ar/tramite/prestadores.

- De forma presencial: En su Agencia PAMI, recordando sacar previamente un turno online en turnos.pami.org.ar.

Es fundamental tener en cuenta los plazos de vigencia del cambio:

- Si el trámite se inicia entre el 1 y el 20 del mes, el cambio se reflejará a partir del primer día del mes siguiente.

- Si el trámite se realiza entre el 21 y el 30, el cambio impactará recién en el mes subsiguiente.

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Por último, el organismo aclaró que el trámite para cambiar de prestador no puede realizarse mientras el afiliado se encuentra internado. Se recomienda a los beneficiarios verificar su centro asignado con antelación para estar preparados ante cualquier eventualidad médica.

GZ / lr