El PAMI recordó este miércoles 29 de abril los alcances de su prestación de Centros de Día, un servicio diseñado para brindar contención y apoyo a las personas mayores. El organismo distingue dos modalidades de atención según el perfil y las necesidades de cada afiliado:
Atención en guardias e internaciones con PAMI
- Centro de Día para Personas Mayores: Destinado a personas de 60 años o más que sean autoválidas, frágiles o presenten dependencia leve o moderada en sus actividades de la vida diaria (AVD).
- Centro de Día Especializado: Orientado a personas mayores con diagnóstico de deterioro cognitivo, Alzheimer u otras demencias de grado leve a moderado, que requieran asistencia específica en sus actividades cotidianas.
Documentación necesaria para iniciar el trámite
Para gestionar el ingreso, el afiliado (o su familiar/apoderado en caso de acompañamiento) debe reunir la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Último recibo de haberes y credencial de afiliación.
Guía para la solicitud de insumos PAMI
- Informe Social registrado en el Sistema SII (debidamente firmado y con matrícula del profesional).
- Informe médico: Para los Centros Especializados, el informe debe especificar el diagnóstico de deterioro cognitivo o demencia (preferentemente emitido por psiquiatra o neurólogo/a) e indicar la necesidad de esta modalidad de atención.
- Nota de solicitud de prestación (facilitada en la Agencia).
- Consentimiento informado.
Pasos para la gestión del servicio
El trámite requiere un procedimiento previo de evaluación y contacto con la red de atención del Instituto:
- Informe Médico: Se debe solicitar al médico tratante que complete el "Anexo IV-Informe Médico", detallando la condición de salud del afiliado y el tipo de contención sociosanitaria sugerida.
Cómo gestionar tu credencial digital PAMI
- Entrevista Social: El afiliado debe solicitar una cita en su Agencia PAMI para realizar la entrevista social. Se recomienda gestionar el turno previamente a través del portal turnos.pami.org.ar para asegurar una mejor atención.
- Presentación: Una vez obtenida la cita, es necesario acudir a la Agencia con toda la documentación original y sus correspondientes fotocopias para dar inicio formal al trámite.
El PAMI destaca que este servicio es una herramienta fundamental para favorecer la autonomía, la socialización y el acompañamiento especializado de los adultos mayores dentro de un entorno seguro y profesional.
GZ / lr