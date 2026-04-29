El PAMI recordó este miércoles 29 de abril los alcances de su prestación de Centros de Día, un servicio diseñado para brindar contención y apoyo a las personas mayores. El organismo distingue dos modalidades de atención según el perfil y las necesidades de cada afiliado:

Atención en guardias e internaciones con PAMI

- Centro de Día para Personas Mayores: Destinado a personas de 60 años o más que sean autoválidas, frágiles o presenten dependencia leve o moderada en sus actividades de la vida diaria (AVD).

- Centro de Día Especializado: Orientado a personas mayores con diagnóstico de deterioro cognitivo, Alzheimer u otras demencias de grado leve a moderado, que requieran asistencia específica en sus actividades cotidianas.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para gestionar el ingreso, el afiliado (o su familiar/apoderado en caso de acompañamiento) debe reunir la siguiente documentación:

- Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Último recibo de haberes y credencial de afiliación.

Guía para la solicitud de insumos PAMI

- Informe Social registrado en el Sistema SII (debidamente firmado y con matrícula del profesional).

- Informe médico: Para los Centros Especializados, el informe debe especificar el diagnóstico de deterioro cognitivo o demencia (preferentemente emitido por psiquiatra o neurólogo/a) e indicar la necesidad de esta modalidad de atención.

- Nota de solicitud de prestación (facilitada en la Agencia).

- Consentimiento informado.

Pasos para la gestión del servicio

El trámite requiere un procedimiento previo de evaluación y contacto con la red de atención del Instituto:

- Informe Médico: Se debe solicitar al médico tratante que complete el "Anexo IV-Informe Médico", detallando la condición de salud del afiliado y el tipo de contención sociosanitaria sugerida.

Cómo gestionar tu credencial digital PAMI

- Entrevista Social: El afiliado debe solicitar una cita en su Agencia PAMI para realizar la entrevista social. Se recomienda gestionar el turno previamente a través del portal turnos.pami.org.ar para asegurar una mejor atención.

- Presentación: Una vez obtenida la cita, es necesario acudir a la Agencia con toda la documentación original y sus correspondientes fotocopias para dar inicio formal al trámite.

El PAMI destaca que este servicio es una herramienta fundamental para favorecer la autonomía, la socialización y el acompañamiento especializado de los adultos mayores dentro de un entorno seguro y profesional.

GZ / lr