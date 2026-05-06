El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó que la credencial física plástica ya no se distribuye más entre sus beneficiarios. La medida implica un cambio en la modalidad de acceso a los servicios, aunque el organismo aclaró que aquellos afiliados que todavía conserven su tarjeta de plástico podrán seguir utilizándola para todas las gestiones habituales, ya que mantiene su validez.

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En caso de pérdida, robo o para quienes nunca la recibieron, el instituto habilitó alternativas electrónicas y de impresión rápida. Actualmente, las opciones disponibles para reemplazar el viejo plástico son la descarga de la credencial digital a través de la aplicación oficial "Mi PAMI" en el celular o la obtención de una credencial provisoria con código QR. También se puede generar un ticket provisorio en las terminales de autogestión.

Los formatos de credencial vigentes y las bajas definitivas

El sistema actual de PAMI reconoce cuatro tipos de identificaciones como válidas para la atención médica y el retiro de medicamentos en farmacias: la plástica tradicional, la digital, la provisoria con QR y la provisoria ticket. Es fundamental que los afiliados verifiquen qué documento portan, dado que la credencial provisoria que no cuenta con código QR y cualquier modelo anterior a los vigentes perdieron su validez de forma definitiva.

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Desde el organismo explicaron que la actualización de la credencial provisoria respondió a una necesidad de seguridad. Según indicaron, se modificaron los datos requeridos para generarla con el objetivo de mejorar el servicio y proteger la información personal de cada jubilado. Esta nueva versión provisoria tiene la particularidad de no poseer fecha de vencimiento, por lo que una vez impresa puede usarse de manera permanente.

Trámite online y alternativas para quienes no tienen DNI nuevo

Para descargar la credencial provisoria por internet, los usuarios deben ingresar al sitio oficial del organismo y completar un formulario con su número de afiliación, sexo y número de DNI. Un dato clave que solicita el sistema es el número de trámite del DNI, compuesto por 11 dígitos que se encuentran en el frente o en el dorso del documento nacional de identidad físico.

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Aquellos afiliados que no cuenten con el número de trámite en su DNI, situación común en ejemplares más antiguos, no podrán realizar la gestión a través de la página web. Para estos casos, el PAMI dispuso que la credencial provisoria ticket debe generarse e imprimirse exclusivamente de manera presencial en las terminales de autogestión que se encuentran instaladas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de todo el país.

GZ / lr