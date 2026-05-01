El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó la vigencia de su esquema de cobertura extraordinaria para medicamentos de uso ambulatorio. Se trata de una modalidad denominada "vía de excepción", que permite a los afiliados acceder a una bonificación del 100% en fármacos que no se encuentran contemplados en el vademécum de cobertura habitual de la obra social.

Esta medida alcanza a aquellas drogas que tampoco están abarcadas dentro del listado de medicación que suele solicitarse mediante el subsidio social. De esta manera, el organismo busca garantizar el tratamiento de patologías que requieren insumos específicos no clasificados en las prestaciones de rutina del sistema de salud para la tercera edad.

El trámite está habilitado para ser iniciado tanto por la persona afiliada como por su apoderado o un familiar directo. La entidad simplificó los procesos administrativos para que la gestión pueda realizarse de manera remota, aunque mantiene la atención presencial en las agencias locales para quienes requieran asistencia personalizada o no cuenten con medios digitales.

Documentación y requisitos para la cobertura extraordinaria

Para acceder a este beneficio, el interesado debe presentar el Documento Nacional de Identidad y la receta oficial de PAMI emitida por un médico especialista. Es un requisito excluyente que el profesional tratante fundamente la necesidad del fármaco solicitado por sobre las opciones disponibles en el esquema general de la obra social.

Además, se debe completar el Formulario de Pedido de Medicamentos Vía de Excepción, ya sea para un inicio de tratamiento o para una renovación de un subsidio ya otorgado. A este documento hay que sumarle el formulario de consentimiento debidamente firmado por el paciente o su responsable legal, requisito estándar para medicación de estas características.

La normativa vigente exige adjuntar un resumen de la historia clínica en caso de que el médico no haya completado el espacio destinado a tal fin en el formulario oficial. También es obligatorio presentar todos los estudios complementarios, diagnósticos y análisis médicos que justifiquen técnicamente la solicitud de la droga por fuera del listado estándar.

Canales de gestión y modalidad del trámite

El organismo definió que esta gestión es fundamentalmente un trámite web. Los usuarios pueden cargar la documentación necesaria desde un celular, tablet o computadora a través de la plataforma oficial. Esta modalidad busca agilizar los tiempos de auditoría médica, que es el paso posterior y obligatorio una vez ingresada la petición al sistema.

Aquellos que prefieran realizar la gestión de forma presencial deben dirigirse a su agencia de cercanía. Para este caso, el PAMI recomienda solicitar un turno online previamente a fin de evitar esperas prolongadas y asegurar una atención más eficiente. En la oficina, el personal administrativo procederá a digitalizar la documentación del afiliado para iniciar el expediente electrónico.

Una vez ingresado el pedido, la solicitud pasa a una instancia de evaluación donde se revisa la pertinencia médica y la documentación respaldatoria. La resolución de la vía de excepción depende de la complejidad del caso y del cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos en los formularios de inicio.