El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó la vigencia de su campaña de vacunación antigripal para todos sus afiliados en el territorio nacional. El organismo informó que la aplicación de las dosis es segura, libre y no representa ningún costo para los beneficiarios que cumplan con los requisitos de edad o salud establecidos.

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Para este operativo, el instituto definió grupos específicos que pueden acceder a la inmunización con requisitos mínimos de documentación. Los afiliados mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños que tengan entre 6 y 24 meses de vida solo deben presentar su credencial de PAMI y el Documento Nacional de Identidad en el punto de atención.

En el caso de los afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo, la normativa de la obra social exige una condición adicional. Además de la credencial y el DNI, estos beneficiarios deben presentar una indicación médica escrita que incluya el diagnóstico que justifique la aplicación de la vacuna contra la gripe.

Sedes de aplicación y modalidades del trámite

La aplicación de las vacunas se realiza en cualquier farmacia que integre la red de PAMI. El organismo recomendó a los afiliados comunicarse con su farmacia de confianza antes de asistir para verificar la disponibilidad de las dosis. Asimismo, puso a disposición un buscador en su sitio web oficial y la línea telefónica 138 para localizar los puntos habilitados.

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Un dato relevante para los beneficiarios es que no resulta necesario sacar un turno previo para recibir la inmunización en las farmacias. El esquema de vacunación incluye las presentaciones trivalentes Agrippal S1 Junior, Agrippal S1, Influvac y Fluad, las cuales se administran según el perfil de cada paciente que concurra a los locales.

Para aquellos afiliados que residen en hogares de larga estadía, el PAMI diseñó una logística diferente para evitar traslados. Las diferentes Unidades de Gestión Local (UGL) llevan adelante operativos territoriales en residencias para personas mayores, clínicas de salud mental, centros de diálisis, hogares para personas con discapacidad y zonas que no cuentan con farmacias cercanas.

Factores de riesgo y compatibilidad con otras vacunas

El listado de enfermedades crónicas que habilitan la vacunación en menores de 65 años es extenso y detallado. Incluye patologías respiratorias como EPOC, asma moderada o grave y fibrosis quística, además de afecciones cardíacas como insuficiencia renal o cardiopatías congénitas. También se contempla a personas con inmunodeficiencias, diabetes, obesidad mórbida y pacientes oncohematológicos.

La obra social aclaró que la vacuna antigripal puede aplicarse de forma simultánea con otras inmunizaciones vigentes. Los afiliados tienen permitido recibir la dosis contra la gripe junto a la de la neumonía o la del COVID-19 en el mismo momento, sin que existan contraindicaciones médicas generales para esta combinación.

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La única contraindicación informada por el instituto es tener alergia a alguno de los componentes de la dosis o haber presentado una reacción alérgica grave en aplicaciones previas. Ante cualquier duda clínica o administrativa sobre la campaña, los afiliados pueden contactarse con el servicio de PAMI Escucha a través del número 138 para recibir asesoramiento personalizado.

GZ / lr