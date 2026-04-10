El operativo de distribución de la vacuna antigripal 2026 avanza en todo el país con entregas progresivas a las distintas jurisdicciones, en una estrategia coordinada para garantizar el acceso antes del pico de enfermedades respiratorias.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el esquema continuará durante abril y mayo, con el objetivo de completar la provisión total en todo el territorio nacional.

En el marco de la campaña de vacunación antigripal, ya se superó el millón de dosis entregadas a las provincias, mientras continúa el envío progresivo de vacunas para completar el esquema previsto en abril y mayo.

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Vacuna antigripal: cómo avanza la distribución en Argentina

Según datos oficiales, durante abril se completará la entrega de dosis pediátricas, alcanzando más del 90% de la distribución proyectada. En paralelo, la provisión de vacunas para adultos mayores —incluidas las formulaciones adyuvantadas— ya supera el 60%.

El plan del Gobierno prevé llegar al 100% de la distribución de vacunas antigripales en todo el territorio nacional durante mayo, en coordinación con las jurisdicciones sanitarias.

Además, se estima que en las próximas semanas se complete la tercera entrega de dosis pediátricas, clave para ampliar la cobertura en niños pequeños.

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Una campaña anticipada para prevenir complicaciones

La campaña de vacunación antigripal 2026 en Argentina se adelantó tres semanas respecto de años anteriores, con el objetivo de anticiparse a la circulación del virus influenza y reducir complicaciones.

Para esta estrategia, el Estado adquirió más de 8,1 millones de dosis de vacuna antigripal, incluyendo: vacunas para adultos, vacunas adyuvantadas (especialmente indicadas para mayores de 65 años) y pediátricas. También incluye monitoreo en tiempo real del stock, lineamientos técnicos para el personal de salud y acciones de capacitación en todo el país.

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Quiénes deben vacunarse contra la gripe

La vacuna antigripal es gratuita en Argentina y está destinada a personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza. Los grupos prioritarios son: niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y puérperas. La aplicación se realiza en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios habilitados en todo el país.

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La gripe o influenza es una enfermedad respiratoria viral altamente contagiosa que puede generar cuadros graves, especialmente en personas vulnerables.

Por eso, la vacunación antigripal anual es una de las principales herramientas de salud pública para:

Reducir hospitalizaciones

Evitar complicaciones severas

Disminuir la mortalidad asociada

Aliviar la presión sobre el sistema sanitario

Con la llegada del frío, las autoridades recomiendan aplicarse la vacuna lo antes posible para lograr una protección efectiva durante los meses de mayor circulación del virus.

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