El PAMI recordó a sus beneficiarios los mecanismos vigentes para gestionar su atención en centros de salud. Ante cualquier emergencia o necesidad de internación, el afiliado debe dirigirse a su prestador asignado, cuya información se encuentra disponible de manera actualizada en la cartilla médica oficial.

Registro obligatorio en la nueva plataforma Mi PAMI

Cómo consultar el centro asignado

Para conocer qué centro de atención o prestador corresponde para guardia e internación, los usuarios pueden acceder por dos vías digitales:

- A través de la App PAMI desde el celular.

- Ingresando a la página web oficial en www.pami.org.ar/mi-cartilla.

Requisitos y plazos para cambiar de prestador

En caso de que el afiliado necesite modificar su centro médico o prestador asignado, el trámite puede iniciarse de forma online en la sección de prestadores de la web oficial. También es posible realizarlo de manera presencial en la Agencia PAMI correspondiente, aunque para esta opción se debe solicitar un turno previo en turnos.pami.org.ar.

Anteojos gratis para afiliados de PAMI

Es fundamental tener en cuenta los tiempos administrativos establecidos para que el cambio sea efectivo:

- Trámites realizados entre el 1 y el 20 del mes: El cambio se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente.

- Trámites realizados entre el 21 y el 30/31 del mes: El impacto del cambio se dará en el mes subsiguiente.

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Restricciones importantes

El organismo subrayó una limitación clave para este procedimiento: el trámite de cambio de prestador no puede realizarse mientras el afiliado se encuentra internado. Esta gestión debe efectuarse de manera preventiva o tras el alta médica para garantizar la continuidad de la atención durante el periodo de hospitalización.

GZ / lr