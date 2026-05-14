Ante las consultas sobre la vigencia de los documentos de identificación para jubilados y pensionados, el PAMI detalló cuáles son las credenciales aceptadas en farmacias y centros de salud. Actualmente, todas las credenciales vigentes son válidas, conviviendo formatos físicos y digitales para mayor comodidad del afiliado.

PAMI: cambios en la entrega de credenciales físicas

Los 4 formatos que sirven

Para realizar cualquier gestión, los afiliados pueden presentar:

- Credencial plástica (la tradicional enviada al domicilio).

- Credencial digital (disponible en la aplicación Mi PAMI).

- Credencial provisoria con QR.

- Credencial provisoria ticket (emitida en terminales de autogestión).

Es fundamental advertir que existen dos modelos que ya no tienen validez: la credencial provisoria que no posee código QR y cualquier modelo de credencial anterior a los actuales.

¿Por qué cambió la credencial provisoria?

La actualización de la credencial provisoria responde a una mejora en el servicio. Se actualizaron los datos requeridos para generarla con el fin de proteger la información personal de cada usuario. Un dato relevante es que este nuevo formato no tiene vencimiento, por lo que una vez descargada o impresa puede utilizarse en cualquier momento, teniendo la misma validez que el plástico.

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Paso a paso: Cómo descargar la provisoria con QR

Para aquellos que no cuenten con la física o la digital en su celular, pueden obtener la versión provisoria siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: www.pami.org.ar/credencial-provisoria.

Completar los datos requeridos:

- Número de afiliación.

- Sexo.

- Número de DNI.

- Número de trámite del DNI: se trata de los 11 dígitos que figuran en el frente o el dorso del documento físico.

Cómo gestionar tu credencial digital PAMI

Alternativa para quienes no tienen número de trámite

En caso de que el afiliado posea una versión del DNI que no incluya el número de trámite, el PAMI dispuso una alternativa presencial. Estos usuarios pueden acercarse a las terminales de autogestión ubicadas en las Agencias y UGL (Unidades de Gestión Local) para generar e imprimir directamente la credencial provisoria ticket.

GZ / lr