Rebelión de los intendentes: duro documento contra Milei por la retención de fondos y el "ajuste ilegal"

El clima político en el interior del país alcanzó un nuevo pico de tensión este jueves en Rosario. En el marco del Consejo Federal (COFEIN), intendentes de las principales ciudades de la Argentina emitieron una declaración de una dureza inédita contra el Gobierno nacional, denunciando que el equilibrio fiscal que pregona la Casa Rosada se sostiene sobre un "incumplimiento de la ley" y el "despojo" a las administraciones locales.

El encuentro, que tuvo como anfitrión a Pablo Javkin, no fue solo una foto de jefes municipales. Contó con el respaldo político de peso de cuatro gobernadores: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), consolidando un frente transversal frente a la administración central.

El núcleo del reclamo es económico y se apoya en una cifra que los intendentes pusieron sobre la mesa: durante el primer cuatrimestre de 2026, el Impuesto sobre los Combustibles fue el único que le ganó a la inflación (duplicándola), recaudando 2 billones de pesos que Nación retiene sin distribuir.

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“No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan. Es ilegal e inmoral si el equilibrio fiscal se financia con el despojo”, sentencia el documento.

Además de los combustibles, los intendentes pusieron la lupa sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), denunciando que hay 1,3 billones de pesos sin distribuir, mientras las ciudades deben hacerse cargo de la crisis en el transporte público, la educación y la salud.

"Gestión real vs. Métricas frías"

La retórica del documento apuntó directamente a la narrativa digital del oficialismo. En un párrafo con fuerte carga política, los intendentes marcaron la cancha: “No somos observadores de la crisis. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”.

Para los jefes comunales, la lógica de la Nación es "unitaria" y desconoce el "país profundo". En ese sentido, la agenda que llevarán al Congreso Nacional incluye: Coparticipación inmediata del Impuesto a los Combustibles; distribución de los ATN acumulados, exención del IVA en contrataciones municipales (un ahorro estimado del 9% en gastos operativos).

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"La Argentina va a ser federal desde las ciudades o no será", advirtió Javkin, resumiendo el espíritu de una liga que ya no solo pide diálogo, sino que exige leyes que pongan freno a la discrecionalidad de la billetera nacional.

DCQ