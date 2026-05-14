Karina Milei impulsa cabildos abiertos en los 135 municipios para fortalecer el armado bonaerense

La Libertad Avanza realizará este 25 de mayo un cabildo abierto en la puerta de los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de apuntalar a sus dirigentes territoriales de cara a las elecciones de 2027. Karina Milei busca mostrar capacidad de organización y coordinación territorial para dar batalla en las intendencias.

Entre las 11 y las 13 del próximo feriado, los Cabildos Abiertos por la Libertad se harán en simultáneo. De esa manera, el karinismo busca el contacto directo con los vecinos para posicionar y dar a conocer a sus dirigentes.

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La bajada de línea fue el armado de un documento audiovisual que muestre el despliegue libertario en cada sección electoral. Además, circula dentro del partido un manual de estilo para la puesta en escena, que señala la importancia de “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales en el territorio, escuchando y dando la cara”.

También plantea la necesidad de “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación” y de “reafirmar una forma distinta de hacer política: más abierta, sin intermediarios y conectada con la realidad”.

El despliegue tiene por objetivo instalar al menos una mesa frente al Concejo Deliberante de cada municipio. Cada una contará con la presencia de concejales, militantes de la juventud política, coordinadores seccionales y distritales, además de legisladores provinciales y nacionales. El objetivo es consolidar información homogénea para el análisis político, la comunicación y las acciones posteriores.

El rol de Karina Milei en el armado bonaerense

La actividad forma parte de la estrategia de Karina Milei para consolidar el armado territorial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde la secretaria General de la Presidencia concentra cada vez más poder político y electoral. En el karinismo aseguran que el objetivo es ordenar la estructura partidaria y fortalecer dirigentes propios en los distritos, con la mira puesta en las elecciones de 2027.

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En ese esquema, los coordinadores seccionales y distritales responden directamente al armado nacional, que busca evitar fisuras internas y limitar la aparición de referentes locales por fuera de la conducción partidaria. La organización simultánea de actividades en los 135 municipios también apunta a exhibir capacidad territorial en un distrito históricamente dominado por el peronismo y el PRO.

Cerca de Karina Milei sostienen que la construcción política “desde abajo” será central para sostener el proyecto libertario más allá de la figura presidencial, especialmente en municipios donde La Libertad Avanza todavía tiene escasa representación institucional.

RG/ML