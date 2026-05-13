miércoles 13 de mayo de 2026
POLITICA
Avanza la ofensiva impositiva libertaria en Buenos Aires

La Libertad Avanza busca eliminar el impuesto de Sellos en inmuebles y automotores en Provincia

El bloque libertario presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para quitar el cobro del Impuesto de Sellos en operaciones inmobiliarias y transferencias de vehículos. Aseguran que la medida apunta a “aliviar la presión fiscal” mientras el gobierno provincial insiste en que los recursos “no alcanzan”.

280226_pba_senado_bonaerense_prensasenadoba_g
Legislatura. La elección de autoridades de la Cámara Alta provincial dejó un sabor amargo para Axel. | prensa senado BA

El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos en las transferencias de inmuebles y automotores en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que ARBA deje de percibir ese tributo en las operaciones de compraventa y se suma a la ofensiva libertaria para reducir tasas municipales en 116 distritos. La medida impactaría sobre uno de los gravámenes que representa cerca del 10 % de la recaudación provincial, en medio de las reiteradas advertencias del gobierno bonaerense sobre la falta de recursos.

Noticia en desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota