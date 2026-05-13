La Libertad Avanza busca eliminar el impuesto de Sellos en inmuebles y automotores en Provincia

El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos en las transferencias de inmuebles y automotores en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que ARBA deje de percibir ese tributo en las operaciones de compraventa y se suma a la ofensiva libertaria para reducir tasas municipales en 116 distritos. La medida impactaría sobre uno de los gravámenes que representa cerca del 10 % de la recaudación provincial, en medio de las reiteradas advertencias del gobierno bonaerense sobre la falta de recursos.

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