Diego Valenzuela: “Los intendentes y gobernadores del PRO están de acuerdo en trabajar con LLA”

El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, afirmó que “los intendentes y gobernadores del PRO están de acuerdo en trabajar con LLA” y sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “es favorable que trabajemos juntos”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), señaló que “la mayoría del PRO, más allá del último comunicado, están trabajando para sumar” y remarcó que la eventual división electoral entre ambas fuerzas “colocaría al peronismo en mayores posibilidades de triunfo”, en referencia a experiencias previas donde, según dijo, “si vos sumabas los votos, hubiéramos ganado”.

Diego Valenzuela es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Belgrano, con una maestría en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. Historiador, periodista, escritor y político, que se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires por el partido de La Libertad Avanza. Previamente ejerció como intendente del partido de Tres de Febrero durante tres períodos consecutivos, tras ganar las elecciones en 2015, 2019 y 2023 bajo el sello de Cambiemos/Juntos por el Cambio.

Comparaste a Javier Milei con Mauricio Macri. Dijiste textualmente que “Macri fue el referente del cambio del 15 al 19, pero hoy lo es Milei. Macri llegó al 19 con la economía destruida y perdió”. Y me gustaría entender tu propia valoración de lo que está haciendo ahora Macri, subiendo su perfil y tomando cada vez más distancia de La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que además vos surgiste del PRO y hoy estás en La Libertad Avanza.

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La comparación parte de entender un rumbo y un electorado. Macri fue la alternancia en su momento y tuvo un intento muy válido de poner al país en una senda de crecimiento genuino, con una economía macro sana, con un país abierto al mundo. Yo estuve en el Colón ese día del G20. Después no se pudo dar por diferentes circunstancias que todos conocemos. Y después viene la disrupción, el mismo sendero con otros énfasis, que es la de Javier Milei.

Esto no invalida para nada a Macri como líder. Ha hecho un trabajo muy importante para darle una visión diferente de país a la Argentina. Yo vengo del PRO, así que valoro y agradezco todo ese camino recorrido. Tengo muchos amigos en el PRO que, en su gran mayoría, más allá de este último comunicado están trabajando para sumar. De hecho, el presidente Milei tiene un ministro del PRO, que es Santilli. En la última elección fuimos juntos, se ha trabajado bien con los intendentes en el territorio. Y yo creo que el tono mayoritario del PRO de la provincia es trabajar juntos con La Libertad Avanza. Se verá el año que viene cómo se plasma eso en lo electoral.

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Cada vez que consultamos no solamente a intendentes del PRO, sino también con gobernadores no solo del PRO, sino de aquellos que eran de Juntos por el Cambio, con varios radicales e incluso con quienes pretenden ser gobernadores, como el presidente del PRO de Misiones, que pretende competir para gobernador el año próximo, todos, absolutamente todos, insisten en que lo conveniente es hacer una alianza con La Libertad Avanza.

Más allá de las diferencias que cada uno plantee, en el caso de aquellos lugares donde no hay balotaje, más aún porque se gana por un punto de diferencia y la división entre La Libertad Avanza y el PRO colocaría al peronismo en mayores posibilidades de triunfo. ¿Vos creés que va a terminar habiendo una alianza y que esto que estamos viendo es simplemente tensiones preparatorias, pero que finalmente va a haber una fumata de la paz?

Por supuesto que no soy yo quien define esos acuerdos electorales. Te puedo dar una opinión desde mi lugar, que en la provincia es favorable a que trabajemos juntos. Fijate que en la elección que ganó Axel Kicillof la perdimos por ir divididos.

Aprendimos de esa elección y nos fue muy bien en octubre del año pasado, inclusive integrándonos en los distritos a nivel municipal, buscando los acuerdos, buscando quién representa mejor al cambio en ese lugar, obviamente con la impronta y el liderazgo de La Libertad Avanza, porque La Libertad Avanza gobierna el país.

Y después, a nivel provincia, yo creo que hay dos dimensiones. Una, la de los acuerdos de gobernabilidad que se están dando con un montón de gobernadores, más allá de la identidad partidaria, donde además eso permite hacer reformas y permite además que crezcan muchas de las ideas que están en el Pacto de Mayo, como la gran centralidad de los recursos naturales en la Argentina que viene: la minería, la energía.

Eso va a generar un cambio en el federalismo, un desarrollo por fuera del AMBA que nunca vimos. Provincias que antes eran dependientes de la coparticipación y de tener un amigo en Nación, hoy van a tener regalías y van a tener futuro por recursos propios. La otra dimensión son los gobernadores que son más afines, donde ya hay varios que han dado muestras de eso, como radicales, como Alfredo Cornejo, o Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

De hecho, con quien estuve ayer en el MALBA porque hicimos el evento anual de la Fundación Lógica, y destacamos que Rogelio fue el primer gobernador en sancionar la transparencia fiscal, que es que se vean los impuestos dentro del ticket de compra, al igual que pasa con los impuestos nacionales. Rogelio tiene un foco muy claro. Yo lo escuché ayer decir cosas muy parecidas a las que dice Milei. Él quiere el progreso de su provincia a través de la baja de impuestos y de la competitividad empresaria. Así que creo que hay una buena lista de gobernadores que podrían trabajar en alguna suerte de acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

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Mientras estamos hablando con vos, aparecen imágenes de un video en el que vos estás dialogando con Belgrano. Me gustaría que le hicieras una síntesis a nuestra audiencia del foco de ese diálogo.

Soy el primer argentino que entrevista a Belgrano gracias a la IA. Y quiero hacer esta aclaración: yo meto las preguntas, pero todas las respuestas de Belgrano son textuales de Belgrano. Una primera reflexión es que se lo lee poco. El bronce que nos legó la escuela y yo creo que también un poco el revisionismo nos escondió al Belgrano intelectual, economista liberal. No se habla de sus escritos, de lo que escribió en el Consulado, lo que escribió en las memorias, lo que escribió en la prensa, porque él fue un destacado periodista a la manera de su época.

Él es el que trae la economía moderna. Todavía no se usaba la palabra “liberal” en la época, pero es eso. Él le pide autorización al papa Pío VI para leer los libros prohibidos de la época. Y era un pibe, tenía veintipico de años y estaba en España. Y puede leer a Montesquieu, a Voltaire, a Adam Smith, a François Quesnay, y trae esas ideas, que son ideas de libertad, de meritocracia, de trabajo productivo, de competencia económica, de libertad en la formación de precios. Así que sobre eso gira el libro. Y le hice esa entrevista donde todas sus respuestas son textuales originales de Belgrano.

¿Y qué diría Belgrano de Milei?

Me lo preguntan recurrentemente y no me atrevo a tanto. Lo que diría, leyendo sus escritos, es que vamos bien tratando de generar que el mercado sea el mecanismo coordinador de la sociedad. No proteger industrias infantes, como hacía el mercantilismo; pensar que los recursos o el crecimiento lo generan las corporaciones y los privilegios y las regulaciones, porque eso es lo que él combate. Defiende mucho la concurrencia. En la época era lo que hoy llamamos competencia.

Y dice que está en contra de la tasa. La tasa era el precio máximo que ponía el virrey. Y esos son los precios cuidados que puso Massa, que puso el kirchnerismo siempre. Entonces, cuando uno lo lee, ve muchos paralelismos con el intento de cambio de régimen económico que estamos viviendo hoy.

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¿Y qué diría de Macri? ¿O qué le diría a Macri?

Eso no lo sé, la verdad. Para tanto no sé si hablarían.

¿Qué te gustaría a vos, interpretándolo a Belgrano, que le dijera?

No, yo creo que lo que se valora de Macri es el intento por generar una alternancia no peronista, con una base económica sólida de una economía competitiva. Entonces entraría en la misma lógica que yo decía de lo de Milei, con la diferencia de que hoy se ha profundizado ese camino y hoy aparece un poco la oportunidad histórica de ser un país normal.

Ahora digo: hablamos diariamente con los analistas de opinión pública. Todos ven una caída geométrica en la aprobación de Milei en los últimos seis meses. En promedio, podríamos decir que perdió la mitad de la aprobación: de 60% a 30, o de 65 a 35. ¿No te parece que puede haber también una alternativa que las continúe? Por ejemplo, un nuevo Juntos por el Cambio o una alternativa que no sea La Libertad Avanza necesariamente.

Yo no lo veo. No veo Juntos por el Cambio porque lo que tuvo como problema es la ambigüedad. Por tratar de armar un gobierno más amplio, fue confuso porque mezcló ideas.