El Gobierno porteño eliminó el impuesto de sellos sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), informó que a partir del día de la fecha se elimina el impuesto de Sellos que se aplicaba sobre la financiación del saldo de las tarjetas de crédito.

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“De esta manera, aquellos contribuyentes que paguen el saldo mínimo y financien el resto del resumen de la tarjeta de crédito ya no deberán abonar este tributo del 1,2%, lo que reduce el costo del financiamiento y genera un alivio concreto para los vecinos”, explica el comunicado oficial.

Desde el organismo gubernamental explicaron que la exención se aplica de manera automática, por lo que los contribuyentes no tendrán que efectuar ningún tipo de trámites.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la eliminación del gravamen apunta a reducir el costo del financiamiento para los usuarios de tarjetas de crédito.

El Impuesto de Sellos sobre el financiamiento con tarjeta de crédito se implementó como un gravamen adicional para quienes no podían cancelar el total de sus consumos en el mes. Su presencia aumentaba el costo de financiar saldos y podía generar un círculo de endeudamiento creciente para los usuarios más afectados por las dificultades económicas. Al eliminar esta carga, la administración porteña busca frenar ese efecto y otorgar mayor previsibilidad en los gastos financieros de los hogares.

Exención en el Impuesto de Sellos para Vivienda Única

Recientemente, y en línea con esta política de alivio fiscal, el Gobierno porteño actualizó la exención del 100% del Impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar.

Hasta ese momento, no pagaban el impuesto de Sellos quienes hicieran operaciones de compraventa de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente por un máximo de $56 millones. Ese valor fue actualizado a $226.100.000, de manera tal que más personas puedan acceder al beneficio. Si se supera el nuevo monto, se abona el impuesto sólo sobre el saldo restante.

Desde la administración de Jorge Macri aseguraron que “con esta iniciativa se busca aliviar los costos para adquirir una propiedad en CABA, acompañando el crecimiento de los contribuyentes de la Ciudad”.

FN/LM