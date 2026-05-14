De la mano de PAE, el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo profundiza sus inversiones en Vaca Muerta

La formalización del acuerdo definitivo entre Pan American Energy (PAE) y Continental Resources marcó un hito en la estrategia de expansión operativa sobre la formación Vaca Muerta. Tras el anuncio preliminar que se realizó en enero, ambas compañías sellaron la asociación estratégica con el objetivo central de "acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil" en la Cuenca Neuquina. Esta alianza entre la principal operadora privada de la Argentina y el gigante independiente de los Estados Unidos, perteneciente al magnate del shale, Harold Hamm, representa una inyección de tecnología y conocimiento técnico de vanguardia para potenciar la extracción de hidrocarburos no convencionales en el sur del país.

El convenio de asociación estratégica estableció las condiciones técnicas y societarias para el desembarco formal de la firma estadounidense en el mercado local. Según detalló el comunicado oficial al que tuvo acceso PERFIL, el acuerdo definitivo "contempla la adquisición por parte de Continental del 20% de la participación de PAE" en activos de alto potencial productivo. La operación se concretó de manera efectiva luego de obtener las "autorizaciones correspondientes por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro", y cumplió con los marcos regulatorios vigentes para la cesión de participación en las áreas involucradas en el proyecto.

YPF resiste la presión de las petroleras privadas para evitar que la inflación vuelva a complicar al Gobierno

La sociedad se enfocará en el desarrollo de cuatro bloques clave situados en la frontera productiva del shale. El desglose de la operación incluyó las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, todas ubicadas en territorio neuquino, junto con el bloque Loma Guadalosa en la provincia de Río Negro. Un dato relevante es que Loma Guadalosa constituye "la primera concesión de explotación no convencional otorgada por la provincia" rionegrina. A pesar del ingreso del nuevo socio internacional, se confirmó que "PAE continuará como socio mayoritario y operador de todos los bloques", y mantendrá el control logístico de las operaciones.

El peso de los socios y la tecnología

Continental Resources aportará a la Cuenca Neuquina su vasta experiencia como uno de los jugadores más relevantes del mercado energético global. Con sede en Oklahoma City, la firma es actualmente "el mayor productor privado de petróleo y gas natural del mundo" y cuenta con una "larga trayectoria de innovación en el desarrollo de recursos no convencionales". La compañía opera más de 5.200 pozos y alcanza una producción diaria de "500.000 barriles de petróleo equivalente". Su liderazgo se forjó en cuencas estadounidenses de máxima competitividad como Bakken, en Dakota del Norte y Montana, y Anadarko, en el estado de Oklahoma.

Por su parte, Pan American Energy reafirmó su rol protagónico como motor del desarrollo energético nacional con más de "50 años de inversiones en Neuquén". La compañía produce actualmente en la provincia cerca de "100.000 barriles de petróleo equivalentes por día", y suma el aporte del gas y el crudo. Su despliegue territorial incluye la operación de siete áreas estratégicas y la participación como socio no operador en otros dos bloques. Esta alianza le permite a PAE potenciar su plan de inversiones en la región, y consolida su posición como uno de los actores con mayor capacidad de ejecución en la formación neuquina.

La incorporación de un socio del porte de Continental responde a la necesidad de escala que demanda Vaca Muerta para alcanzar estándares internacionales de eficiencia. Voceros de ambas compañías remarcaron que el objetivo primordial es la optimización de los procesos de perforación y completación de pozos mediante la implementación de tecnologías probadas en las principales cuencas de Estados Unidos. Este flujo de capital, junto a la infraestructura logística ya instalada por PAE, busca incrementar los volúmenes de extracción de petróleo no convencional en el corto plazo, y atiende tanto el abastecimiento interno como las metas de exportación.

El posicionamiento global de Vaca Muerta

El acuerdo se inscribe en un proceso de consolidación de Vaca Muerta como el play de shale más importante del mundo fuera de América del Norte. Continental Resources destacó que su participación en este joint venture forma parte de una estrategia de crecimiento internacional que incluye proyectos en Turquía, mientras consolida su presencia en la formación no convencional argentina. La sinergia entre el capital estadounidense y la solvencia operativa local apunta a replicar los índices de productividad de las formaciones de shale norteamericanas, lo que eleva la competitividad de los barriles extraídos en la Patagonia para el mercado global.

Desde el punto de vista operativo, la alianza permitirá coordinar esfuerzos en áreas que son consideradas de alto potencial geológico y comercial. La participación de Continental en bloques como Bandurria Centro y Coirón Amargo Sureste garantiza un desarrollo acelerado de zonas que requieren inversiones intensivas para su puesta en valor. La estructura del acuerdo asegura que PAE lidere la ejecución de las obras de infraestructura y los proyectos de soporte operativo, mientras integra la capacidad de financiamiento y la visión estratégica de una corporación que domina las cuencas de Permian en Texas y Powder River en Wyoming.

El nuevo círculo rojo: la energía toma protagonismo y se aferra al modelo Javier Milei frente a la crisis fabril

La formalización de este vínculo definitivo entre PAE y Continental Resources envía una señal de previsibilidad al mercado energético sobre la viabilidad de los proyectos de largo aliento en el país. Al integrar la experiencia de un líder global con la solidez de una operadora nacional, Vaca Muerta fortalece su estatus como activo estratégico para la generación de divisas. El compromiso de inversión asumido por ambas firmas no solo garantiza el desarrollo de los bloques mencionados, sino que posiciona a la Argentina en un lugar de privilegio dentro del tablero petrolero mundial, y se sustenta en la eficiencia y la innovación técnica.