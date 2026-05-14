Encuesta: sólo el 19% de los argentinos evalúa como positiva la situación económica

El deterioro económico empieza a impactar con fuerza en el humor social. El 75% de los hogares argentinos tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que solo el 19% evalúa positivamente la situación económica del país.

Los datos surgen de una nueva edición de QMonitor, el sistema de monitoreo estratégico elaborado por QSocial Big Data, que estudia la evolución de la opinión pública y la conversación política en la Argentina.

Encuesta: más del 45% de los argentinos tuvo que achicar gastos durante el último año

El informe correspondiente a mayo de 2026 detectó una tercera caída consecutiva del clima social y ubicó a la economía como el principal factor de desgaste de la gestión de Javier Milei.

El deterioro económico, eje central del malestar

El estudio muestra que la evaluación positiva de la situación actual del país cayó 14 puntos en cuatro meses pasando del 28% al 14%, mientras que el pesimismo sobre el futuro aumentó 10 puntos en el mismo período.

Por otra parte, el estudio hace énfasis en el empeoramiento sostenido de la percepción económica durante estos últimos meses. En concreto solo el 19% evalúa positivamente la situación económica (23 puntos menos que en diciembre), mientras que el 46% sostiene que la situación económica es negativa.

Otro punto destacado del informe es la fragilidad financiera, que se volvió una constante para gran parte de los hogares. El 75% de los hogares debió recortar gastos para llegar a fin de mes, el 58% declara no tener capacidad de ahorro, y el 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas en el último año.

Por otra parte, el informe señala que el 61% de los encuestados usó la tarjeta de crédito para pagar gastos básicos —alimentos, servicios o farmacia— en los últimos seis meses, y el 58% recurrió a ahorros previos para cubrir gastos corrientes del hogar en el último año. Además, el 65% de los encuestados cree que el gobierno no está logrando controlar la inflación, percepción que creció 14 puntos desde febrero.

En el mercado laboral también aparecen señales de deterioro. El 55% de quienes trabajan considera que su empleo es poco o nada estable y el 37% reportó una reducción de ingresos o de horas trabajadas en los últimos seis meses. A su vez, el 41% percibe señales de posibles despidos o recortes de personal en sus empresas, una cifra que asciende al 55% en el Gran Buenos Aires. Según QMonitor, este escenario refleja “un mercado laboral con alto nivel de incertidumbre que amplifica el malestar económico general”.

Cae la aprobación de Milei y se desgasta el apoyo al ajuste

En el plano político, el informe detectó una cuarta caída mensual consecutiva en la aprobación de la gestión de Javier Milei. En total, el Gobierno acumuló una baja de 17 puntos en cinco meses. Así, la imagen positiva del Presidente cae del 36% al 32%, mientras que la negativa subió del 51% al 55%.

El estudio también advierte un agotamiento de la tolerancia social al ajuste económico. A comienzos de año, el 43% coincidía con la frase “las políticas de Milei son necesarias aunque duelan en el corto plazo”. En mayo, ese respaldo cayó al 32%, principalmente entre independientes y votantes del PRO.

En términos electorales, el escenario muestra una mayor paridad. Milei conserva el liderazgo con el 33% de intención de voto, seguido de cerca por Axel Kicillof, con el 30%. El gobernador bonaerense, además, consolidó su posicionamiento opositor tras crecer 14 puntos en el último mes.

La caída digital de Milei y el “factor Adorni”

El relevamiento también incluyó un análisis de la conversación política en redes sociales. Allí, QMonitor detectó una caída histórica de las interacciones digitales del Presidente.

Entre enero y abril de 2026, los “me gusta” de Milei se desplomaron 79% en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X. En TikTok, directamente dejó de publicar desde enero y sus interacciones cayeron 100%.

Además, por primera vez desde el inicio de la gestión, un funcionario superó al Presidente en búsquedas digitales: el vocero presidencial Manuel Adorni registró más interés que Milei en siete ocasiones entre marzo y mayo, impulsado por el episodio de la denominada “cascada”.

FN