Encuesta: más del 45% de los argentinos tuvo que achicar gastos durante el último año

Más del 45% de los argentinos “achicó gastos” durante el último año, el 40% asegura haberse endeudado y un 15% afirma haber comenzado a tomar medicación vinculada a la salud mental. Así surge de un relevamiento nacional realizado por la consultora Sentimientos Públicos, que analizó el impacto económico y emocional de la realidad argentina.

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El informe, realizado en base a una encuesta a nivel nacional sobre 1.500 casos y cuenta con un margen de error de 3%, muestra una “pirámide invertida del malestar argentino” y sintetiza cuáles fueron las experiencias y sensaciones más frecuentes entre la población durante el último año.

Entre las respuestas más elegidas por los encuestados vinculadas al deterioro económico, el 45,5% afirmó que tuvo que “achicar gastos” incluso en consumos que le generan placer, mientras que el 40,3% aseguró haberse endeudado. Ambos indicadores dominan ampliamente el relevamiento y reflejan el impacto del ajuste sobre la vida cotidiana.

El tercer lugar lo ocupa una variable vinculada a la salud mental: el 14,9% sostuvo que comenzó a tomar medicación, en lo que la consultora define como una “crisis del bienestar personal”. En paralelo, apenas el 14,4% dijo sentir que el presidente Javier Milei controla la inflación y solo el 11,6% percibe que el país está mejorando.

Los indicadores de bienestar individual también muestran niveles bajos: únicamente el 7,9% siente que su vida “va en buen rumbo”, el 7,8% realizó arreglos o mejoras en su vivienda y el 7,7% pudo conocer un lugar nuevo mediante un viaje.

“El impacto emocional del gobierno de Milei muchas veces se tramita a nivel íntimo. Una sociedad más medicada, más endeudada y con esperanzas muy bajas. Depresión, impotencia e indiferencia son los sentimientos preponderantes”, sostuvo Hernán Vanoli, director de la consultora.

Más abajo aparecen consumos o decisiones asociadas a proyectos personales o movilidad social ascendente: apenas el 4,3% compró algo importante, el 2,9% comenzó a trabajar con una aplicación y el 2,8% cambió a sus hijos a un colegio más barato. En el último escalón, solo un 2% aseguró haber invertido en un proyecto exitoso.

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El estudio también refleja un marcado pesimismo respecto del futuro económico personal. Más de la mitad de los encuestados cree que su capacidad de ahorro empeorará dentro de un año, mientras que un 22% directamente afirma no contar con ningún ahorro. En la clase media, ese porcentaje asciende al 60%. En paralelo, apenas un 14% considera que su situación personal mejorará en los próximos meses.

Los gastos que más duele cortar

Entre los gastos que más afectan a los hogares aparecen en primer lugar los servicios básicos, como luz, agua e Internet, señalados por el 58% de los consultados. La comida ocupa el segundo lugar con el 41%. Entre ambos rubros concentran las principales presiones económicas para nueve de cada diez argentinos.

Detrás se ubican los impuestos locales (29%), el transporte y el combustible (25%) y la medicina prepaga (17%), en un contexto donde los ingresos continúan perdiendo capacidad de compra frente al costo de vida.

Menor apoyo social y deterioro de expectativas

Por otro lado, el informe destaca que el gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. Del total de encuestados, apenas el 26,5% asegura que volvería a votar al Gobierno en 2027, mientras que el 73,5% restante descarta esa posibilidad.

Respecto al rechazo a su gestión, en el AMBA ese número trepa a un 76%. Y entre las personas que están en la franja de 29 a 44 años trepa aún más: 80% no considera probable votarlo. Del mismo modo, el documento señala que perdió un 48% de sus votantes respecto a la elección de 2023, y un 50% de aquellos que votaron a Bullrich en la primera vuelta de 2023 dicen que no lo votarían.

El documento destaca un fuerte deterioro de las expectativas. Dentro del casi 27% de apoyo social que tiene el gobierno, sólo un 14% conserva la esperanza. Otro 12,5% asegura que no hay otra alternativa y que el Gobierno esta haciendo lo correcto.

Por otra parte, un 12% permanece expectante pero con una mirada negativa, ya que no ve mejoras, mientras que el 61% lo rechaza y teme que todo empeore.

Entre los votantes de Milei en primera vuelta 2023 sólo un tercio tiene esperanzas. Un quinto cree que no hay otro camino. Otro quinto duda y ve el panorama delicado. Y un cuarto perdió las esperanzas y espera lo peor, asegura el informe.

Según Vanoli, el oficialismo “perdió expectativas” incluso entre sectores que inicialmente habían acompañado el rumbo económico. “Un gobierno que perdió apoyos, ganó otros y se reperfiló, pero que no ilusiona ni a un 15% de la población. Perdió las expectativas que había cosechado en una parte de la sociedad que se reconoce meritocrática, ya no le cree y no encuentra propuestas políticas en góndola que puedan hacerla pensar en positivo”, agregó.

FN