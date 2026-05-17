La mujer que administra los silencios, escenarios y caprichos de Karina Milei

Mara Gorini ingresó al universo de La Libertad Avanza en 2023 y se convirtió en la sombra de Karina Milei. Fue contratada para organizar los cierres de campaña de Javier Milei en el Movistar Arena y la hermana del presidente quedó tan conforme con su trabajo que decidió nombrarla como asesora en la Secretaría General de la Presidencia y le delegó todas las tareas de organización. Siempre seria y esquivando a los periodistas, es quien decide cómo se arma un pequeño acto partidario o los detalles durante un encuentro con delegaciones extranjeras. Todo pasa por Mara y todos lo saben.

A pesar de su enorme influencia, logró mantenerse fuera del radar mediático durante dos años y medio. Sin embargo, eso cambió desde que estalló el escándalo de Manuel Adorni. En las últimas semanas se reveló que Foggia Group (la productora que fundó Gorini y que hoy administraría su pareja, Marcelo Dionisio) no solo contrató los servicios de coaching de MasBe, la consultora de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, sino que estaría a un paso de quedarse con la concesión por 25 años de Tecnópolis.

La licitación está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La concesión debería comenzar, según el pliego, el 1 de julio. Todo está sucediendo a contrarreloj.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La diputada Marcela Pagano recogió información periodística y documentos oficiales y presentó dos denuncias para que se investigue el avance de la licitación de Tecnópolis. Una causa recayó en el juzgado de María Servini y la otra en el de Ariel Lijo, según consignó Página/12. Por primera vez, Gorini fue acusada con nombre y apellido en una demanda.

Fuentes judiciales coinciden que es probable que todo termine en manos de Lijo, que ya avanza con otra denuncia de Pagano en la que solicitó que se investigue la consultora de Angeletti y sus clientes, incluido Foggia.

En el Congreso también hay interés sobre el tema. El martes 12, Hugo Yasky presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno brinde información sobre lo que está sucediendo en Tecnópolis. Entre otras cosas, el diputado preguntó “si el Poder Ejecutivo Nacional tomó conocimiento de la vinculación entre la empresa Foggia Group -mencionada como oferente o interesada en la concesión- y la señora Mara Gorini, asesora o colaboradora de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”. También pidió que se indique “qué medidas se adoptaron para garantizar la transparencia, imparcialidad y libre competencia del proceso”.

Gorini, Foggia Group y Grupo Werthein: aliados en la mira.

Tiene lógica que la privatización de Tecnópolis sea codiciada. El proceso comenzó en diciembre de 2025, cuando la AABE, que depende de Jefatura de Gabinete y entonces a cargo de Nicolás Pakgojz, oficializó la convocatoria a licitación para la concesión del uso y explotación comercial del predio de 54 hectáreas ubicado en Villa Martelli por un plazo de 24 años. En su denuncia, Pagano habló de “un negocio estimado en $183.300.000.000”.

El proceso puede consultarse en Compr.ar. Según consta en el sitio, hay tres empresas confirmadas: DirecTV Argentina SRL, Perfeta Producciones SA y Buenos Aires Arena SA. Consultado al respecto el día que presentó el informe de gestión, Adorni ratificó la información.

El proceso viene siendo cuestionado. Perfeta Producciones SA forma parte del Grupo Fénix, propiedad del empresario Marcelo Fígoli. Según pudo saber PERFIL, desde el Ejecutivo habrían dejado afuera a la firma con cierta desprolijidad: a través de un mail que se envió hace dos meses, mucho antes de que Adorni la reconociera dentro de la competencia.

En el Grupo Fénix están convencidos de que no solo no hay problemas técnicos, sino que creen que la suya es la mejor oferta. Con el fin de clarificar la situación, presentaron un recurso administrativo ante el Ejecutivo que todavía no fue respondido.

La oferta de DirecTV Argentina SRL es la primera que llamó la atención a los denunciantes. La firma se presentó en formato de UTE (es decir, en Unión Transitoria de Empresas) junto a Torneos y Competencias SA. Las dos compañías son del Grupo Werthein y comparten un llamativo vínculo con Foggia Group, la productora fundada por Gorini.

En octubre de 2025, Ricardo Silbermins, ejecutivo de Grupo Werthein y al frente de DirecTV, asumió como director titular de Foggia Group. Asumió en reemplazo de Marcelo Wegbrait y Fabián Suffern, también primeros ejecutivos de Grupo Werthein que llegaron a la productora luego de que renunciara al directorio Marcelo Dionisio, la pareja de Gorini.

Según Pagano y dos personas de la industria, Dionisio continúa al frente de Foggia. Es más, la diputada sostiene en su denuncia que Gorini es, al día de hoy, la apoderada de la productora. Desde el Grupo Werthein no respondieron la consulta de PERFIL.

Hay quienes defienden la propuesta de DirecTV y dicen que no hay nada extraño en el vínculo con Foggia, ya que en 2025 las firmas hicieron un acuerdo de marketing para presentar unos espectáculos de Fuerza Bruta. Fuentes del sector habitual que cuando el grupo pone plata en una productora entre una persona al directorio para controlar la inversión. Desde este punto de vista que Silbermins esté en las dos compañías en simultáneo no implica que Foggia esté participando del proceso en Tecnópolis.

La idea de circuito chico es más llamativa todavía cuando se advierte que Daniel y Esteban Nofal, dos de los accionistas de Torneos y Competencias, son cuñados de Marcelo Grandío, el periodista que viajó con Adorni y su familia en un jet privado a Punta del Este. Pero esa es otra historia.

La tercera empresa que pretende quedarse con Tecnópolis, Buenos Aires Arena SA, se presentó en UTE con Publirevistas SA, propiedad de La Nación. “Cabe destacar que Buenos Aires Arena SA fue creada en diciembre de 2022 bajo el nombre ‘Arena Power SA’ por Foggia Group SA junto a Ricardo James, Alejandro García y Fabio D’Aquila”, sostuvo Pagano en su denuncia.

PERFIL le envió un mensaje a Fernán Saguier, director de La Nación, para conocer el vínculo con Foggia, pero no obtuvo respuesta.

En el sector, quienes defienden el proceso licitatorio de Tecnópolis reconocen que “todo suena verosímil porque los vínculos existen”. Sin embargo, remarcaron que la razón radica en que Foggia está en la producción de espectáculos desde hace años y que siempre trabajó con firmas grandes. Entre quienes desconfían de estas explicaciones repiten lo mismo: “Todo, de alguna manera, siempre termina en Mara y eso significa que termina en Karina”.

El ascenso de la asesora. Gorini no habla con la prensa. PERFIL lo supo el 2 de febrero de 2024, la primera vez que se comunicó con la asesora. Milei recién había llegado a la Presidencia y La Libertad Avanza era un misterio. Sin embargo, para entonces, en el Ejecutivo ya habían entendido que Karina la había elegido para que ejecutara todos sus deseos.

Un funcionario que duró poco en el puesto hablaba en aquel momento del extraño vínculo entre ambas mujeres. Todavía hoy lo recuerda: “Las humillaciones que soportaba Mara de Karina eran increíbles”. Al mismo tiempo, la describe como “una chica dura, nerviosa, histérica en su forma de expresarse y maleducada”.

La valoración podría estar asociada a que esa persona ya no forma parte del esquema libertario. Sin embargo, incluso entre quienes hoy en día se cuentan dentro de las filas karinistas miran con recelo a Gorini. Un dirigente que pidió absolutísimo off habló de las “malas maneras” de Gorini y contó que la asesora no logró construir buenos vínculos en el espacio, salvo con un puñado de personas, entre las que se cuentan al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y Adorni.

Nada de esto sería relevante si no fuera porque el nombre de Gorini comienza a repetirse con cada vez más frecuencia en las historias que se dispararon alrededor del escándalo Adorni.

PERFIL se comunicó con la asesora para conocer su rol en el Gobierno y su vínculo con Foggia Group. La mujer, a través del vocero de Casa Rosada, Javier Lanari, envió un punteo con información. Gorini sostuvo que cuando se conoció con Karina era directora suplente y productora general en Foggia y que se fue de la empresa entre noviembre y diciembre de 2023. En su puesto actual está contratada con rango consultor II - contrato modalidad 1109/2017. Su primer contrato lo firmó el 1 de marzo de 2024.

Con respecto a Foggia, Gorini hizo una sola aclaración: “No se presentó en ninguna licitación ni es proveedor de la Administración Pública Nacional (APN) ni presta servicios de producción”. En el oficialismo negaron también que la asesora tenga un despacho propio en Casa Rosada, una idea que se repite, y aseguraron que la mujer comparte una “oficina chica” con otras dos o tres personas.

Apenas ganaron las elecciones, Gorini estuvo con Karina en un recital de Ulises Bueno. Se pararon en medio de todo el público. Todavía eran los tiempos en los que el discurso anti-casta parecía real. Foggia continuó realizando los shows libertarios: Luna Park, Movistar Arena, Derecha Fest y el nombre de la asesora comenzaba a mencionarse en la prensa con cierta sospecha. Pero nunca antes su nombre había aparecido en un negocio de la magnitud de Tecnópolis y, mucho menos, en un expediente judicial.