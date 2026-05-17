Un usuario anónimo atribuido a Menem criticó a Caputo y desató una guerra digital

La relación entre Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y el asesor presidencial Santiago Caputo está totalmente quebrada. Fue algo que quedó muy bien reflejado el sábado por la tarde al monitorear las redes del consultor, por los disparos que lanzó y la reacción de los militantes de su organización, Las Fuerzas del Cielo (FDC).

El disparador, el hecho que desencadenó todo, fue un link de Instagram que compartió una cuenta anónima llamada “Periodista Rufus” en X. Se trata de un usuario muy crítico del asesor y su tropa. Ese link que distribuyó entre sus seguidores, con solo hacer click, derivó a la cuenta de la red social de fotos del diputado nacional.

El hecho para Caputo tuvo una sola interpretación: Menem manejó “Periodista Rufus”. Para probarlo, lo dejó muy en claro compartiendo capturas que ilustraron su idea, con un remate: “Que gagá, @PeriodistaRufus”, contragolpeó. Después, le dio RT a un mensaje con palabras, dirigidas a los Menem: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados”.

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Gordo Dan, referente de la organización política, trató de explicar la situación de la manera más clara posible. Mientras se sucedían los cruces entre Rufus y la militancia digital, reposteó que el usuario de la polémica “es que cuando vos compartís un link de Instagram en Twitter, y si tenes iniciado sesión con tu cuenta, cuando abrís el link te abre una mini pestaña aparte de que si queres seguir a la persona que te envió el link. En este caso el que envió el link es ni más ni menos que el Presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem”.

A los 20 minutos de ese mensaje inicial que ayudó a desatar una nueva tormenta dentro del Gobierno, el usuario Periodista Rufus borró su cuenta. Esto no pasó desapercibido para el asesor, que siempre está muy atento a los movimientos del ecosistema digital. Metió este dardo: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”.

La utilización de la palabra “confirma” no fue casual en Caputo. De acuerdo a lo que pudo reconstruir PERFIL, hace mucho tiempo que el hombre que integra el triángulo de hierro tenía la sospecha de que Rufus siempre fue Menem. Basó su razonamiento en las constantes críticas a allegados y militantes cercanos a la agrupación política que se mueve en su órbita que hizo en estos meses. Pero, fundamentalmente, en los cuestionamientos a su rol dentro del Gobierno. Del lado del presidente de la Cámara baja, no hubo comentarios sobre la situación.

Este cruce a gran escala aparece en un momento particular de la administración de Javier Milei. En el que fundamentalmente sigue enfrascada en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Paralelamente, hace semanas que intenta motorizar su agenda legislativa, sin éxito.

Por si fuera poco, el escándalo del exvocero presidencial, que arroja novedades a un ritmo frenético, se coló en la agenda que llevó adelante Caputo en Washington, Estados Unidos, esta semana.

En concreto, trascendió que Washington transmitió “preocupación” porque el panorama del ministro coordinador golpeó de manera directa a la imagen de Milei. En la Casa Rosada trataron, por estos días, de ofrecer respuestas y bajar el tono de esa preocupación norteamericana.

Se encargaron de subrayar que el caso Adorni ya no tiene incidencia en el jefe de Estado y que ni siquiera genera ruido en la economía, alejando la posibilidad de inversión. Luis “Toto” Caputo, en su última conferencia de prensa, intentó reforzar ese concepto con una anécdota fallida: reconoció que a un inversor no le importa si el jefe de Gabinete “se queda con una almohadilla más o de menos”.

En relación al viaje del sobrino del titular de Hacienda, su objetivo fue uno solo y tuvo que responder por Adorni. Pisó el Departamento de Estado el miércoles junto a Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca. Además, logró ver a Chris Landau, vicesecretario de Estado en ese lugar.

También estrechó manos, en el Capitolio, con Brian Mast, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, “una persona muy allegada a Trump y Rubio”, según el consultor. Y vio a Michael Jensen, Special Advisor del National Security Council en la Casa Blanca.