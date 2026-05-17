Adorni casi no comunica: de una conferencia cada tres días en 2024, a una por mes en 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está jaqueado. La multiplicación de problemas y escándalos judiciales sumados al malestar cada vez menos silencioso que crece en las filas del Gobierno, han colocado al ministro coordinador en una situación de extrema fragilidad.

Como si fuera poco, la guerra de Javier Milei y de la Casa Rosada contra el periodismo sufrió duro golpe esta semana: El juez Ariel Lijo sobreseyó este miércoles a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno de TN en la causa iniciada por el Gobierno por la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada.

La resolución del magistrado federal, llegó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita, solicitase desestimar la denuncia realizada por Casa Militar.

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Pero el clima que rodea a Adorni se ve reflejado en lo que fue su principal arma para su meteórica carrera política: la frecuencia de conferencias que brinda. Pasó de una conferencia cada tres días en el 2024 (primer año de gestión mileísta) a una cada 33 días en el 2026. Los números hablan por si solos.

La ostensible merma en la frecuencia de la exposición del jefe de Gabinete ante la prensa acreditada de la Casa de Gobierno, da cuenta del sensible momento que atraviesa la gestión libertaria, y más específicamente Adorni, quien aferrado al guión de solo querer dar explicaciones en la Justicia, ve impedida su principal función como vocero del Gobierno y de Milei.

En lo que va del corriente año, solo brindó cuatro conferencias. De las cuales, dos fueron conjuntas: una el pasado 6 de febrero junto al canciller Pablo Quirno, cuando se anunció el acuerdo comercial con EE.UU. y la administración de Donald Trump.

La segunda, el pasado viernes cuando junto con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva intentaron instalar de manera fallida la agenda del Gobierno con anuncios relacionados al combate al narcotráfico y un proyecto de ley (Súper RIGI) que todavía no ingresó en el Congreso.

El resultado de la conferencia se vio en los rostros de los funcionarios. Los ministros no solo no habían logrado instalar temas, sino que la mayoría de las preguntas estuvieron orientadas a la situación de Adorni y el impacto en la economía y a los eventuales “sobresueldos” que pudiesen cobrar los funcionarios. Un dato: ningún ministro rechazó taxativamente la versión de que en el Gobierno se pudiera estar cobrando “sobresueldos”.

Adorni incluso se vio forzado a interceder en diversos pasajes, y casi ninguna pregunta (de las cuatro habilitadas) estuvo orientada a los anuncios.

En el 2024, un Adorni fortalecido por los 14 millones de votos que respaldaron a Javier Milei en el balotaje, brindó 165 conferencias.

Ello arroja una frecuencia de una conferencia cada 2,2 días. De esa manera, vale afirmar que Adorni se posicionaba en el atril de la sala de conferencias desde el que supo forjar su propia imagen pública y ascender en la consideración de los hermanos Milei, una vez cada tres días.

Ya en el 2025, dicha frecuencia comenzó a descender. Realizó 40 conferencias (un cuarto de las realizadas durante el año anterior) lo que arroja una frecuencia promedio de una conferencia cada 9,1 días.

Cierto es, que se trató de un año electoral que además lo tuvo a Adorni como protagonista. Fue candidato en la Ciudad y se impuso a la candidata del PRO, Silvia Lospenatto con el total respaldo del Presidente.

Otro dato insoslayable. Tras la eyección de Guillermo Francos desgastado en las internas tanto con el ala karinista como con el ala conducida por el asesor Santiago Caputo, Adorni fue nominado como jefe de Gabinete de Ministros, y asumió según el Boletín Oficial el pasado 4 de noviembre. Un movimiento que consolidó la influencia karinista. Lejos estaban todavía los escándalos patrimoniales, los viajes y las cascadas que generaron memes en redes sociales.

Desde que es jefe de Gabinete, Adorni brindó 10 conferencias contando las que realizó de manera conjunta, o incluso la presentación del informe final del Consejo de Mayo.

La contracara fueron los primeros días de la gestión, por allá en diciembre del 2023, cuando Adorni brindó 14 conferencias, una frecuencia promedio de una ponencia cada 1,5 días, o una día por medio.

A la merma en la frecuencia de las conferencias se suman ahora las restricciones que Casa Militar por orden de Karina hace sobre la prensa acreditada. Se trata de la imposibilidad de circular por áreas comunes, pasillos y de tener acceso a funcionarios.

Además, hay un doble chequeo en el ingreso para los periodistas acreditados. Personal de Casa Militar esperan a los trabajadores prensa acreditados con un listado. El nombre, debe figurar en dicha lista.

Desde el pasado 4 de mayo el ingreso es por la puerta de proveedores, donde además del habitual escaneo a los bolsos y computadoras, se suma pasar por un doble chequeo de detectores de metales. Personal de Casa Militar vuelve a constatar el nombre del periodista en una segunda lista (igual que en la primera) y se debe portar una credencial visible.

El Patio de las Palmeras, histórico lugar por la circulación de funcionarios, gobernadores, referentes del oficialismo o de la oposición, empresarios, quedó vedado para la prensa.