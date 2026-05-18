A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 18 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, hoy lunes 18 de mayo

El dólar blue hoy cotiza este lunes 18 de mayo a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy lunes 18 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 18 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

La UNC le responde al Indec de Milei: cómo es el Índice de Pobreza Multidimensional que medirá "más allá del ingreso"

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 15 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 18 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.421,70 para la compra y $1.429,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 18 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 18 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 18 de mayo a $1.484,40 para la compra y $1.485,10 para la venta.

Vaca Muerta promete una lluvia de dólares y blindará al próximo presidente ante una crisis cambiaria

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 18 de mayo a $1.846 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 18 de mayo en $1.488,30 para la compra y $1.488,40 para la venta.

El consejo de Adelmo Gabbi a Javier Milei para ser reelecto: “Debe pensar mucho más en la clase media”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 538 puntos básicos este lunes 18 de mayo.