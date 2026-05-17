Denuncian irregularidades en la compra de un avión Embraer para la Fuerza Aérea

Una nueva denuncia por presuntas irregularidades sacude al sector de Defensa tras revelarse sospechas en la reciente adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea Argentina.

Según la acusación, la operación habría sido direccionada desde su inicio y concretada con sobreprecios, en medio de condiciones que ya son fuertemente cuestionadas por especialistas del sector aeronáutico.

El proceso administrativo ha despertado alarmas debido a la velocidad con la que se resolvió. La licitación, que tenía como objetivo incorporar una aeronave de transporte mediano, se inició en mayo de 2025 y, en menos de dos meses, el contrato ya se encontraba adjudicado a la empresa ganadora.

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El caso Embraer 2025: una licitación exprés y a medida

El hecho más reciente y que desató la polémica involucra la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR en 2025. La licitación para incorporar esta aeronave de transporte mediano se inició en mayo de ese año, según informó el diario Clarín.

En un plazo inusualmente corto de menos de dos meses, el proceso ya había sido adjudicado, despertando las críticas de especialistas del sector aeronáutico por la velocidad del trámite y la ausencia de estudios de mercado que justificaran la inversión.

La sospecha de un pliego "armado a medida" cobra fuerza al analizar los detalles: el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero que no poseía funciones operativas vinculadas al transporte aéreo.

Asimismo, las especificaciones del pliego habrían sido confeccionadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar, favoreciendo directamente a la firma Regional One Inc., que finalmente resultó la adjudicataria.

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La aeronave en cuestión fue comprada por más de 4 millones de dólares, a pesar de que otra empresa competidora había ofertado un avión similar a un menor valor. El dato más llamativo —y que abona la hipótesis de que la operación estaba definida de antemano— es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra, habiendo sido acondicionado desde el año 2023.

Deficiencias técnicas y falta de transparencia financiera

Más allá de los vicios administrativos en el origen de la contratación, un informe técnico posterior detectó múltiples deficiencias en la unidad comprada. Entre los hallazgos reportados figuran signos de desgaste excesivo, posibles fugas y el faltante de equipamiento esencial para su correcto funcionamiento.

La denuncia también cuestiona el uso de cuentas “escrow” para concretar los pagos de estas operaciones. Si bien se trata de un instrumento legal, especialistas advierten que reduce la transparencia y dificulta el rastreo del destino final de los fondos.

Según los datos recabados, este modus operandi se habría repetido en diversas adquisiciones realizadas desde el año 2021, abarcando unidades de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas bajo la lupa por presentar serias inconsistencias en sus precios y procedimientos administrativos.

MEG / EM