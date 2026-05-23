sábado 23 de mayo de 2026
POLITICA
Presión sobre el Gobierno

El FMI cuestionó el índice de inflación argentino y pidió una nueva ley para el INDEC

El organismo afirmó que el IPC oficial está desactualizado y reclamó una reforma del INDEC.

INDEC
INDEC | CEDOC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó la metodología con la que la Argentina mide la inflación y aseguró que el índice oficial del INDEC quedó “desactualizado”, por lo que reclamó avanzar en una nueva ley para reformar el organismo estadístico. La advertencia apareció en el último informe técnico del staff del Fondo, donde además se remarcó que la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no refleja de manera adecuada los hábitos de consumo de los hogares.

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