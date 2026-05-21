La actividad económica creció 3,5% en marzo según el INDEC

La economía en marzo creció 3,5% mensual y 5,5% en la comparación interanual (i.a.) de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cesos (INDEC).

Con respecto a marzo de 2025, registraron subas catorce de los quince sectores de actividad que conforman el estimador mensual de actividad económica (EMAE)

Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.). La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.).

La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE. Por su parte, solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2% i.a.) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

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