Un gobierno que se devora: ¿puede Milei ser el árbitro de esta interna?

El descontrol de la interna en el Gobierno preocupa en todos los niveles y ámbitos y reclama la aparición del “adulto en la sala”. Es una lucha por espacios de influencia y manejo de recursos como las que hubo en tantos gobiernos, pero que se salió de cauce no tanto por el tamaño de la ambición como por el rencor que se prodigan sus contendientes. Cuál es el verdadero origen es un misterio.

El último capítulo se desarrolló el fin de semana en las redes. Entenderlo obliga a una decodificación de posteos en un perfil fantasma (@PeriodistaRufus) atribuido al jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la otra trinchera, el asesor Santiago Caputo, quien ha sido vanguardia digital del mileísmo y acusa al anterior de haber montado una campaña de hostigamiento en su contra y de, nada menos, una conspiración contra el gobierno que comparten.

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Caputo es considerado una de las figuras más sofisticadas entre los libertarios. Fue de los primeros en operar desde las redes mediante cuentas sockpuppet o títeres como la que le adjudicó a Menem (cuenta recientemente desactivada). Estratega de Javier Milei e inspirador de Las Fuerzas del Cielo, “brazo armado” del mileísmo, como lo caracterizó en su momento su frontman Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

La saga de derrotas ante la hermana presidencial, traducidas en una pérdida significativa de poder y caja, ha puesto a la defensiva a Caputo. Lo hizo más tosco. Además, la escasa estatura del enemigo lo condiciona. Un enemigo elevado, eleva.

Como en el fútbol, pelota que recibe será devuelta con un rechazo alto y de punta. La hermana del Presidente avanzó en los últimos días sobre el área de Inteligencia, un coto de Caputo. En el último episodio fue él quien hizo trepar el escándalo, ya no oculto detrás de los cortinados (como en la última apertura de sesiones en el Congreso), sino desde su legítima cuenta en X.

Acaba de regresar de una misión ante la Casa Blanca y el Departamento de Estado, una encomienda, como dijo aquí Roberto Gracía, que no se sabe por quién le fue dada, si aquí o allá. Pero la exposición ha hecho que Caputo perdiera algo de su encanto. Aunque parece que está en sus cálculos. “Estén seguros de que el plan de Javier va a salir… . En lo que a mí se refiere, no hay chance de que termine bien”, les dijo Caputo a Maia Jastreblansky y Manuel Jove para su libro El Monje, un elaborado retrato de “el guionista de Milei”. Allí se habla de ciertas fantasías de fuga del asesor e “ingeniero del caos” de Milei.

Cómo saldar la interna que los devora parece ser en estas horas la preocupación primordial del Gobierno. ¿En qué grado podría afectar a la economía? ¿Cuánto impacta en las expectativas de una recuperación homogénea de la actividad?

En el Gobierno, así lo informan las crónicas, ruegan para que el Presidente arbitre en la lucha entre su hermana y el funcionario sin cargo en el que más confianza deposita.

En los últimos días, el Presidente mostró dos caras: endemoniado, soltó rayos y centellas en entrevistas con canales de streaming, no solo amigos sino militantes, que parecían no tener fin. El mediodía del martes habló en un encuentro en el MALBA organizado por el Banco de Valores. Se lo veía apagado, bajo los efectos de depresores o de un cansancio extremo.

Más tarde, con igual estado de ánimo, defendió en una entrevista telefónica a Martín Menem y redujo a una "controversia" su cruce del fin de semana con Santiago Caputo. Sobre quien afirmó: "Es un hermano para mí", situándolo en el plano simbólico, a la altura de su hermana Karina.

El Presidente depende, en sentidos distintos, de los dos principales enfrentados. Ella es su continente emocional y él, su principal estratega, quien lo convirtió en rey. ¿Puede Milei ser el árbitro de esta interna?

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