Durante el fin de semana ardió la interna en La Libertad Avanza (LLA) luego de que Santiago Caputo asegurara que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contaba con una cuenta anónima en X que habría utilizado para atacar a figuras como Luis "Toto" Caputo y Patricia Bullrich, y también para elogiar a Karina Milei.

"Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes", lanzó el asesor presidencial al mismo tiempo que varios usuarios, muchos de ellos seguidores de Las Fuerzas del Cielo, salieron al cruce de Menem y expusieron los mensajes que habría compartido a través de @PeriodistaRufus.

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"Impresionante el liderazgo y la capacidad de formación que tiene Karina Milei. Pocos lo entienden y muchos operan", fue uno de los mensajes publicados en la cuenta con elogios dirigidos a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia.

Varios de los posteos capturados antes de la baja de la cuenta evidenciaban un constante ataque a Santiago Caputo. "Agotador que el enorme potencial y prédica que tiene el presidente Javier Milei sea bastardeado por un grupo de incompetentes e inmorales liderados por el joven que maneja economía, la SIDE y ARCA", se leía en uno de ellos.

"Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre, Santiago Caputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco...", advertía otras de las publicaciones dirigidas hacia el asesor presidencial, uno de los principales focos de ataque del usuario anónimo.

@PeriodistaRufus también se encargó de atacar al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por su presunta vinculación a los hermanos Neuss, empresarios que se quedaron con el control de Transener, una empresa concesionaria de servicio público de transporte de energía eléctrica.

Un usuario anónimo atribuido a Menem criticó a Caputo y desató una guerra digital

"Habría que preguntarle a Toto Caputo y sobrinos si la familia Neuss se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la república", señaló la cuenta durante los primeros días de mayo en referencia a la adjudicación del 100% de la participación accionaria del Estado en Citelec.

En otra oportunidad, la cuenta adjudicada al titular de la Cámara de Diputados también le dio "like" a un mensaje en contra de "Toto" Caputo en el que se indicaba: "Lo malo del Gobierno de Milei es la economía que es un desastre. Lo más rescatable es la política".

La cuenta también compartió un meme donde se ve al presidente Javier Milei dando una clase y afirmando: "Y bueno chicos, así es cómo se baja la pobreza", a lo que le responden: "No le crean chicos, hay que devaluar".

En una de las publicaciones, el usuario también apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, citando una publicación donde se las ve regresando de Tucumán tras la firma del Pacto de Mayo tapándose la cara con un poncho durante el vuelo.

"Se acabó la jodita de viajar como un pobre tucumano subdesarrollado. Ahora viajamos premium porque podemos", ironizó el usuario en referencia a la funcionaria y la actual legisladora.

Otro de los mensajes que alertó sobre la entidad de la persona detrás de la cuenta ocurrió en febrero de este año, cuando en plena interna por el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, el usuario lanzó un breve mensaje con tono premonitorio y puso "JBM". En marzo, fue designado Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia.

A través de la plataforma X se difundieron decenas de mensajes rescatados de la ahora eliminada cuenta @PeriodistaRufus, con incontables ataques a Santiago Caputo y a todo aquel funcionario o dirigente que no compartiera el esquema de liderazgo de Karina Milei, Lule y Martín Menem.

AS.