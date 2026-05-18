El magnate tecnológico Peter Thiel protagonizó una escena inusual en la Ciudad de Buenos Aires al competir este domingo en un torneo de ajedrez disputado en un club barrial de Almagro, en la zona del Abasto. El empresario estadounidense-germano se inscribió en la competencia sin previo aviso y logró alcanzar el tercer puesto en la clasificación final del certamen.

La información fue confirmada por la agencia de noticias Noticias Argentinas, que detalló que la presencia del inversor generó sorpresa absoluta entre los organizadores y los jugadores habituales del circuito porteño. Thiel asistió al establecimiento de forma discreta para evitar la atención pública ligada a sus actividades en Silicon Valley.

Villarruel y otra embestida contra el Gobierno por la compra de un avión: "Años atrás renunciaban todos los implicados"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el desarrollo del evento, el inversor de riesgo compartió las mesas de juego tanto con ajedrecistas amateurs como con competidores experimentados de la zona. Su participación se centró exclusivamente en las partidas del tablero, lejos del perfil de alta exposición que mantiene en los foros económicos mundiales.

El empresario demostró su conocimiento de las estrategias del juego en un entorno vecinal que contrastó con sus habituales oficinas de inversiones financieras. Logró el tercer lugar del podio tras disputar varias rondas frente a los aficionados locales que concurrieron al tradicional club.

El tablero de ajedrez representa una de las aficiones conocidas del empresario, quien en su juventud llegó a estar calificado como maestro de la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos. Su extendida estadía en Buenos Aires dejó registrada una de las pocas apariciones competitivas del magnate fuera de su país de origen en los últimos años.

Virginia Gallardo celebró las ofertas en Once y defendió la apertura de importaciones: “Argentina, papá”

La presencia del magnate en el club se vinculó de manera directa con su interés histórico por los desafíos estratégicos y el ajedrez, disciplina que practica desde su infancia. Los testigos del torneo indicaron que el millonario mantuvo un bajo perfil absoluto y no realizó declaraciones públicas ni conferencias de prensa durante su estadía en el club de barrio.

La actividad ajedrecística del cofundador de PayPal se dio en el marco de su visita a la Argentina, un territorio donde el sector tecnológico sigue de cerca los movimientos de los principales fondos de inversión internacionales. Thiel se reunió ya con Javier Milei, su asesor Santiago Caputo y el equipo de Hacienda, Luis Caputo y Santiago Bausili. También adquirió la casa más cara de Barrio Parque, por lo que su estadía en Buenos Aires no tiene un fin previsible.

BGD/ML