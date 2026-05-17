Milei daría una "conferencia sorpresa" en la Universidad de San Andrés

El presidente Javier Milei visitaría este lunes "de sorpresa" la Universidad de San Andrés, donde daría una conferencia en el marco de la cátedra de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La actividad llega en el marco de la embestida presidencial contra las universidades públicas, que anunciaron una nueva semana de paro.

Cinco datos que desmienten el discurso oficial sobre las universidades públicas

Así lo anunció el periodista Fabián Waldman a través de un posteo en su cuenta en la red social X (ex Twitter). Según la agencia Noticias Argentinas, la visita sería a las 9. No hay anuncios oficiales de Presidencia de la Nación ni tampoco de la universidad respecto de esta visita, lo que coincide con la idea de una "visita sorpresa". Tampoco hay desmentidas por parte del Gobierno que creó la Oficina de Respuesta Oficial.

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Sturzenegger es profesor plenario en la Universidad de San Andrés, una de las universidades privadas más importantes del país. Se desempeña en la Escuela de Economía, donde enseña las materias Economía 1 (para carreras de grado) y Macroeconomía Avanzada (para carreras de posgrado). Las clases de grado se dictan principalmente en el campus Victoria, ubicado en Victoria, San Fernando, en la zona norte del conurbano bonaerense. Los cursos de posgrado se distribuyen entre este mismo campus y las sedes de la universidad en el barrio de Recoleta, CABA, ubicadas en Callao y Santa Fe y Riobamba y Juncal.

Debido a su función pública actual como ministro, Sturzenegger ha tomado licencia de sus cursos, pero las materias se siguen dictando bajo su programa pedagógico y con su material de estudio.

Milei y la educación: seis visitas, cinco a instituciones privadas

Desde que asumió el frente del Poder Ejecutivo Nacional, Javier Milei visitó cinco universidades y una escuela. De todas estas instituciones, solo una es pública, y no está en la Argentina: se trata de la primera a la que asistió, la Florida International University (FIU), ubicada en Miami, Estados Unidos, donde estuvo el 11 de abril de 2024.

El resto fueron instituciones privadas: en Estados Unidos, el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en California, el 29 de mayo de 2024, y la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el 9 de marzo de 2026. Además, el 20 de abril de 2026 dictó una conferencia en la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan, Israel.

En la Argentina, Milei solo visitó dos instituciones educativas, en 2024, ambas privadas y con las que mantiene vínculos personales: la universidad ESEADE, creada por Alberto Benegas Lynch (padre) y dirigida por década por su hijo Bertie, que le dio un doctorado honoris causa al presidente en 2022, y el colegio Cardenal Coppello, del cual el mandatario es egresado.

Además, el martes 19 a las 11.30 Milei. participará de otro coloquio en el que disertará sobre la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país, según informa la agencia Noticias Argentinas.