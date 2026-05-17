El Gobierno negó estar "destruyendo" Cancillería y aseguró estar “terminando con la lamentable politización kirchnerista”

El Gobierno Nacional, a través de la Oficina de la Respuesta Oficial, aseguró que no está destruyendo a la Cancillería, sino que está terminando con "décadas de corporativismo, despilfarro y lamentable politización kirchnerista" que la llevaron a ser "un elefante ineficiente y caro". Sin embargo, el edificio permanece cerrado a la prensa.

El texto, publicado en la red social X, responde a comentarios del periodista Alberto "Beto" Valdez respecto de un editorial del diario La Nación titulado "La diplomacia como botín de la políticia", que sostiene que la "partidización" del servicio exterior es un error.

La pelea por 43 ascensos de diplomáticos desató una interna en Cancillería

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"Nunca en la historia argentina hubo una Cancillería más fuerte, más alineada y más efectiva que la actual bajo el liderazgo directo del Presidente Javier Milei y la conducción del Ministro Pablo Quirno", sostiene el comunicado. Y acusa a Valdez de "repetir como loro las quejas anónimas de quienes extrañan el curro, los eternos privilegios y la diplomacia de fiestitas ideológicas pagadas con el dinero de los argentinos".

"Bajo la administración de Quirno se está construyendo una diplomacia seria, meritocrática, austera y enfocada en traer dólares de verdad: inversiones, comercio y defensa del interés de la Nación. Se terminaron los tiempos de mantener castas intocables y de seguir financiando la decadencia", indicaron desde la cuenta oficial en redes sociales.

Fuego cruzado: la denuncia de "malestar" en Cancillería es respondida por el Gobierno con acusaciones de "operar"

El posteo de Valdez afirma: "El malestar contra Quirno en el Palacio San Martín ya no se puede contener", y asegura que hay diplomáticos de carrera que cuestionan el desempeño del ministro.

El Gobierno respondió a estas palabras acusando a Valdez de "operar": "Una vez más, el operador Alberto 'Beto' Valdéz sale a operar con su clásico método: cita 'diplomáticos de carrera' sin dar un solo nombre, sin un solo cargo concreto, sin una sola cara visible, para instalar una opereta que no tiene ni pies ni cabeza".

En el cierre del largo posteo, insiste con la misma categoría: "Los argentinos votaron por esto en 2023 y lo revalidaron de forma histórica en 2025: terminar con los ensobrados, los operadores de siempre y los defensores de privilegios. Los operadores de la vieja política pueden seguir pataleando". Y cierra: "No pasarán".

Al parecer, tampoco pasarán los periodistas a la Cancillería: según reveló este domingo la periodista Sofía Caram, la sala de prensa del Palacio San Martín se encuentra cerrada, como ocurrió recientemente con la de la Casa Rosada.

MB/ML