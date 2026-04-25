La pelea por 43 ascensos de diplomáticos desató una interna en Cancillería

Lo que en otra circunstancia habría pasado como un trámite administrativo terminó convertido en una disputa abierta dentro de la Cancillería. La decisión del Senado de postergar el tratamiento de los ascensos de 43 diplomáticos activó reproches cruzados, expuso viejas rivalidades y dejó al descubierto una discusión que ya excede el plano técnico, según publicó LN+.

La comisión de Acuerdos de la Cámara alta dejó en suspenso la semana pasada el debate sobre promociones correspondientes a 2024 y 2025 para los rangos de embajador, ministro de primera y ministro de segunda. En el Palacio San Martín recuerdan que algunas de esas definiciones arrastraban demoras desde la gestión de Alberto Fernández, pero el freno volvió a cargar de tensión una nómina que había quedado armada durante el paso de Gerardo Werthein por la Cancillería y que ahora debe administrar el actual ministro, Pablo Quirno.

Quirno se encuentra en una situación peliaguda de cara a su propio ministerio

El freno en el Senado abrió otra discusión

En la Casa Rosada resumen la situación de manera simple: no están los votos para convalidar todos los nombres. Detrás de esa falta de acuerdo aparecen cuestionamientos de senadores cercanos al oficialismo, entre radicales, dirigentes del PRO y representantes de bloques provinciales, que pusieron reparos sobre parte de la nómina y sostienen que algunos candidatos no reúnen las condiciones para subir de rango.

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En sectores del radicalismo suman otra objeción. Aseguran que varios de los promovidos tuvieron cercanía con el peronismo o con el kirchnerismo y que esa trayectoria también pesa en las resistencias. Desde esa mirada, reclaman revisar la propuesta antes de llevarla al recinto.

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En el oficialismo, en cambio, la idea es otra. Cerca de Quirno dejaron trascender que podrían aceptar un reordenamiento de los tiempos, aunque sin tocar los nombres incluidos. El camino que se analiza es avanzar primero con una tanda y dejar el resto para una instancia posterior.

El gremio habló de maniobras “antiéticas”

La respuesta sindical no tardó. APSEN, el gremio que reúne a los diplomáticos, difundió un mensaje a sus afiliados en el que cuestionó las demoras y advirtió que cualquier intervención por fuera del procedimiento previsto en la ley resulta “improcedente y antiética”. Sin mencionar responsables, la referencia fue interpretada dentro de la Cancillería como una acusación directa contra funcionarios y diplomáticos que habrían operado ante senadores para frenar parte de los ascensos.

El Palacio San Martín vive horas de tensión

En el centro de esa sospecha aparece un grupo de diplomáticos que, según distintas fuentes, objetó a varios postulantes y logró que el tratamiento no avanzara. Entre los nombres que circulan figuran el embajador en Colombia, Mario Verón Guerra, y Ariel Campero, agregado cultural en Lima. Ambos rechazan haber tenido capacidad real para bloquear la votación, pero el malestar interno ya los colocó en el foco de la escena.

La molestia creció porque, para quienes empujan las promociones, la discusión se corrió de los antecedentes profesionales y quedó atravesada por afinidades políticas, vínculos internos y cuentas pendientes dentro del cuerpo diplomático.

Los nombres en juego y la salida que busca el Gobierno

Entre los incluidos en la nómina aparecen funcionarios de peso en el esquema actual de Quirno, como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. También figuran otros diplomáticos sobre los que recaen objeciones, entre ellos Santiago Villalba Díaz, Juan Manuel Cortelletti y Pablo Deangelis.

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En el Senado ya trabajan sobre una salida para descomprimir la situación y evitar que el tema se transforme en otro frente incómodo para el Gobierno. La alternativa que circula consiste en aprobar una parte de los pliegos en los próximos días y dejar el resto para más adelante, mientras empieza a moverse el esquema de ascensos de 2026.

Por ahora, esa fórmula apenas compró tiempo. En el Palacio San Martín saben que ya no se discute solamente una serie de promociones demoradas. Lo que quedó expuesto es una pelea por influencia, carrera y poder dentro de un servicio exterior donde las heridas suelen durar bastante más que los trámites.

DCQ