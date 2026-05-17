Villarruel y otra embestida contra el Gobierno por la compra de un avión: "Años atrás renunciaban todos los implicados"

Las tensiones dentro del oficialismo no ceden. Un posteo en X de la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a poner en escena las diferencias con el presidente Javier Milei y con varios de sus funcionarios más cercanos. Esta vez fue la compra de un avión aparentemente en mal estado para la Fuerza Aérea.

"Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?", se preguntó la vicepresidenta quien desde hace varios meses rompió su vínculo con la Casa Rosada y se limita a sus funciones en el Senado.

La crítica que publicó se dirige al Ministerio de Defensa que fue la que licitó la aeronave. El apuntado es el titular de esa cartera el general Carlos Presti, así como hace unos días también se había enfrentado con Luis Petri, quien también condujo ese ministerio.

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