Una encuesta ubica a Villarruel como “puente” entre el mileísmo, el PRO y el peronismo de centro

Un informe elaborado por DC Consultores sostiene que la vicepresidenta Victoria Villarruel se está consolidando “como una de las figuras políticas con mayor capacidad de expansión transversal dentro del nuevo mapa político argentino”. El estudio, construido sobre relevamientos realizados entre febrero y abril de 2026, plantea que la dirigente logró superar el límite identitario de La Libertad Avanza y construir un posicionamiento propio “entre votantes del oficialismo, sectores del PRO y segmentos del peronismo moderado”.

El documento lleva un título sugestivo: “El vértice transversal: Victoria Villarruel y el puente hacia un rumbo mejorado”. Y la tesis central del trabajo es que el sistema político argentino “estaría entrando en una etapa donde el eje principal ya no pasa solamente por derecha o izquierda, sino por quién logra garantizar continuidad del rumbo económico con mayor previsibilidad, orden institucional y menos confrontación”.

Según el estudio, la sociedad sigue respaldando el cambio iniciado por Javier Milei, pero empieza a demandar “un rumbo más ordenado, planificado y previsible”. En ese escenario, DC Consultores ubica a Villarruel como una figura capaz de absorber esa expectativa social.

La transversalidad como activo político

Uno de los ejes más importantes del informe es la idea de “transversalidad”. Según el estudio, el capital político de Villarruel “excede la estructura formal de La Libertad Avanza” y logró penetrar en electorados “históricamente disímiles”. La consultora sostiene que la vicepresidenta combina atributos difíciles de encontrar simultáneamente en la política argentina actual: outsider, orden institucional, baja confrontación y capacidad de representar continuidad sin quedar asociada completamente al desgaste de gestión del oficialismo.

Los datos que utiliza el informe para sostener esa hipótesis son especialmente llamativos. Por un lado, Villarruel aparece como una de las dirigentes con mejor desempeño dentro del denominado “peronismo de centro/derecha”. Allí alcanza 35,6% de apoyo y queda apenas por debajo de Juan Schiaretti, que lidera ese segmento con 39,1%. El dato es relevante porque desplaza a dirigentes históricamente asociados a ese espacio político y muestra capacidad de penetración sobre votantes no libertarios.

La disputa por el PRO

El informe también detecta un crecimiento fuerte de Villarruel dentro del electorado de centro-derecha vinculado al PRO. Según DC, el 30,8% considera que la vicepresidenta es la dirigente con mayor capacidad para “revitalizar” al PRO, quedando sólo detrás de Mauricio Macri (35%) y superando ampliamente a figuras como María Eugenia Vidal o Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

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La consultora interpreta ese dato como señal “de un posible reordenamiento del espacio opositor de centroderecha alrededor de perfiles menos confrontativos y con mayor capacidad de articulación institucional”.

El “mileísmo sin Milei”

Uno de los puntos políticamente más sensibles del estudio aparece cuando analiza expectativas hacia 2027. La encuesta de febrero detectó que el 34,9% de los consultados preferiría una continuidad del modelo económico actual bajo la lógica de un “mileísmo sin Milei”. Es decir: apoyo al rumbo general, pero demanda de nuevas formas políticas, menos fricción y mayor previsibilidad.

En ese escenario, Villarruel aparece como una posible administradora de esa transición. El informe sostiene que, cuando se consulta qué dirigente garantiza “no volver al pasado”, la vicepresidenta alcanza 21,9% y se convierte en la segunda figura nacional más mencionada detrás del presidente. Para DC Consultores, esos números no expresan rechazo al programa económico sino necesidad de “optimizar el rumbo”.

Orden institucional y perfil outsider

Otro de los conceptos más desarrollados por el estudio es la combinación entre perfil outsider y peso institucional. La consultora sostiene que Villarruel mantiene intacto el atributo de renovación porque no aparece asociada a las estructuras partidarias tradicionales ni a los fracasos de gestiones anteriores. Pero al mismo tiempo proyecta orden, estabilidad y capacidad de administración estatal. “El orden dentro del cambio”, resume el informe.

Esa combinación, según el documento, le permite tener un rechazo “más blando” que otras figuras polarizantes del sistema político. Mientras muchos dirigentes arrastran niveles altos de rechazo vinculados directamente a la crisis económica o a experiencias de gestión previas, Villarruel no aparece todavía asociada al “dolor económico diario”. Por eso la consultora considera que posee un “techo electoral expansivo” más amplio que otros dirigentes del oficialismo y la oposición.