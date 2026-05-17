El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cruzó con dureza al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que el libertario considerara que el expresidente Mauricio Macri "le haría un favor el kirchnerismo" si se presenta a competir en las elecciones presidenciales de 2027.

"No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién", sostuvo el primo del exmandatario en diálogo con Radio Mitre durante la mañana de este domingo.

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