El Gobierno transfirió su participación en Transener a un consorcio privado

El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación del 100% de su participación accionaria en Citelec, sociedad controlante de Transener al consorcio Genneia (Edison Energía y Genneia), por la que pagará US$ 356 millones.

Jorge Brito, además de ser dueño del Banco Macro, es presidente y accionista de Genneia. Por su parte, Edison Energía está conformada por los hermanos Patricio y Juan Neuss; socios del fondo Inverlat (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro) y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

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El grupo ya adquirió el control de varias compañías del sector en el país, como la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

Según la resolución de Hacienda, las adquirentes deberán formalizar el contrato de compraventa de acciones en un plazo de 15 días hábiles desde la adjudicación.

Las otras ofertas

En la licitación, el consorcio Genneia superó las ofertas de Central Puerto (US$ 301 millones) y Edenor (US$ 230 millones).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera instalaciones que constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional.

LM