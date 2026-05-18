BANCOR: cómo son los planes de refinanciación para empleados públicos endeudados

El director comercial de BANCOR, Claudio Monetto, dio precisiones sobre los planes de refinanciación para empleados públicos endeudados con esa entidad bancaria.

“BANCOR implementa en coordinación con el gobierno de la provincia medidas que son paliativas a los fines de facilitar la reestructuración de deudas y poder honrar los compromisos que se asumieron oportunamente por parte no solamente de los empleados públicos, sino también de los empleados privados que también acreditan sueldo en BANCOR”, explicó.

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“Cuando uno acredita el sueldo en el banco, y manifiesta actitud y voluntad de pago ante una situación compleja desde el punto de vista de deudas, el banco tiene una solución para esa familia, para ese cliente individuo”, aclaró en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Los planes que se han diagramado dentro de lo que es el cliente que tiene deterioro financiero, implica dos posibilidades. Si la mora es preventiva, o sea que está a punto de caer y se le complica el pago de su préstamo personal, de su tarjeta de crédito principalmente, y de la cuenta de adelanto de haberes, hay planes que van hasta los 60 meses, con una tasa que va hasta los 18 meses al 55%, hasta los 26 meses al 60% y hasta los 60 meses al 70%”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Y luego completó: “ Pero eso es para reprogramar deudas de tarjetas de crédito. Eso quiere decir que utilicé la tarjeta de crédito, fui pagando el pago mínimo, hice una deuda compleja de poder administrarla con el sueldo mensual, lo que se hace es reestructurarla y patearla hacia adelante, dándole un plazo con esas condiciones”.

“Es necesario lograr un ordenamiento financiero integral, vos tenés deuda de los empleados públicos que consisten en préstamos personales, que no superan el 25% de la cuota que paga de su ingreso, con lo cual la podrías honrar y pagar perfectamente. La deuda de lo que sería un adelanto de sueldo, que va entre 20 y 30% de su sueldo, pero que eso se repaga todos los meses y se vuelve a habilitar, con lo cual no lo cuento como deuda hacia adelante, sino como un salvavidas que me permite ir administrando, y la deuda más compleja, que es la deuda de la tarjeta de crédito, que cuando se desborda, se hace muy difícil de pagar”, distinguió Monetto.

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Deudas de tarjeta de crédito

“Para esa deuda de tarjeta de crédito, que es la que está provocando descuentos en las cajas de ahorro que superan el porcentaje de lo que un individuo obtiene mensualmente, le estamos ofreciendo un plan de cuotas que llega hasta los 60 meses y permite que esa cuota se pague en el resumen de la tarjeta y que la tarjeta de crédito siga viva para que la puedas seguir utilizando, por supuesto con adecuación de límites”, detalló.

Además señaló que “ya desde el mes de marzo pasado hemos trabajado con todos los poderes del Estado provincial, con todos los empleados, y hemos hecho más de 40.000 reprogramaciones de deuda”.



“Hay un universo, aproximadamente de 20.000, que están en condiciones de reprogramar y ordenar financieramente sus finanzas. Mora preventiva. Ahora, sobre endeudamiento, el banco también en relación a ello y haciendo el máximo del esfuerzo, acorde a no poner en riesgo sus finanzas, ha lanzado una línea de refinanciación”, aclaró.

Cuál es la tasa de refinanciación

“Ya no es reprogramación sino que es refinanciación, y es allí donde incorporamos la deuda que tiene el cliente en préstamos personales, la deuda total de la tarjeta de crédito, y con eso se hace un solo nuevo préstamo consolidado, que va a permitir, en un plazo de 36 meses, poder refinanciar integralmente a una tasa del 45%”, confirmó Monetto.

“Esto es una ayuda importantísima de forma tal de que le quede una cuota a ese empleado, y que con esa cuota pueda tener una relación cuota-ingreso acorde, para que le quede ese remanente del ingreso que hoy lo está pudiendo ver por la deuda de tarjeta”, evaluó en otra parte de la entrevista.

“Cada cliente tiene una calificación crediticia y para que la relación sea sana y que no permita complejidades, para otorgar préstamos personales no debería de superar el 25%. Lo que estamos viendo en el universo de empleados públicos es que con la deuda de tarjeta de crédito por venir pagando los mínimos e ir generando un monto abultado de deuda, esa relación cuota-ingreso mensualmente se les ha complicado”, estimó el director comercial de la entidad bancaria.

“Entonces, para esos casos, lo que se está proponiendo es integrar toda la deuda en una única cuota y que permita que la relación cuota-ingreso no supere el 35% o el 40% de los ingresos. Hay un universo que hoy, aproximadamente 20.000 de empleados públicos, que tienen una relación cuota-ingreso que supere el 50% y eso no es sano en una cartera de crédito y es allí donde estamos apoyando para que el deterioro financiero no sea tal y que el esfuerzo conjunto permita regularizar y reestructurar las deudas”, insistió.

Dónde deben dirigirse los interesados

“Los canales son cualquiera de las 146 sucursales que BANCOR tiene en la provincia, pero también fundamentalmente para lo que es reprogramaciones de tarjeta de crédito, lo que es mora preventiva, nuestra línea 0810-222-6267, nuestro call center que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas”, informó el directivo.

“Si algún cliente tiene algún problema adicional y no pudiera encuadrar, mientras exista voluntad y actitud de pago, podemos acomodar plazos especiales ya trabajando cada caso uno a uno”, cerró Monetto.