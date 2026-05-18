Llaryora advirtió que sacar a Córdoba de la zona fría “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”

El gobernador Martín Llaryora cuestionó con dureza la posibilidad de excluir a la provincia de Córdoba del régimen de zona fría y advirtió que la medida provocará un fuerte incremento en las facturas de gas natural de miles de familias cordobesas.

“Sacar a Córdoba de la zona fría es una locura, porque eso va a significar que a los vecinos se les incremente la factura del gas natural, que se les disparen exponencialmente”, aseguró el mandatario provincial.

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"Es un ataque directo a todos los cordobeses"

Además sostuvo que la iniciativa, que se tratará en el Congreso Nacional el próximo miércoles, impactará de manera directa sobre más de 600 mil usuarios cordobeses y remarcó que el contexto económico vuelve aún más grave la situación.

“En este momento del año y de la economía, los vecinos no llegan a fin de mes. Es un ataque directo a todos los cordobeses”, expresó.

En ese sentido, el gobernador afirmó que tanto los legisladores provinciales como la senadora nacional Alejandra Vigo ya manifestaron públicamente su rechazo a la medida y reclamó una postura firme de todos los representantes cordobeses en el Congreso.

“Les pido a los diputados y senadores de la provincia que no entreguen a los cordobeses. Los vecinos tienen que saber qué va a votar cada uno y qué gestión está haciendo para impedir que esto se lleve adelante”, señaló.

También cuestionó lo que consideró un esquema desigual en la distribución de subsidios y recursos nacionales. “En el mismo proyecto de ley benefician a los porteños y después subsidian a distribuidoras eléctricas del AMBA que no cumplieron en tiempo y forma con sus pagos a CAMMESA. Mientras tanto, a Córdoba, que viene haciendo las cosas bien y cumpliendo, la castigan”, sostuvo.

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Más críticas de Llaryora

“Ya se llevan dinero por las retenciones y por el impuesto a los combustibles sin que vuelvan las obras. Ahora también quieren que los cordobeses paguen más cara la boleta de gas y que no vuelva absolutamente nada”, aseveró.

“Va a ser un salto tremendo en las boletas. Y una vez que perdés la condición de zona fría, perdés también la posibilidad de estar equiparado con otras regiones del país”, concluyó Llaryora.

¿Por qué impacta esta ley en la provincia?

La provincia de Córdoba cuenta actualmente con 13 departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas natural para usuarios residenciales.

Los departamentos beneficiados son: Calamuchita, Córdoba Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Actualmente, el esquema prevé un descuento general del 30% para todos los usuarios residenciales ubicados en zonas alcanzadas por la ley, mientras que el beneficio especial del 50% está destinado a jubilados, beneficiarios de AUH, trabajadores de bajos ingresos, monotributistas sociales, electrodependientes, comedores comunitarios y otros sectores vulnerables.