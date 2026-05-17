¡Belgrano finalista! Eliminó a Argentinos y jugará la final ante River en el Kempes

Belgrano volvió a dar otro golpe fuerte en el Torneo Apertura y se clasificó a la final tras eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal. El equipo cordobés empató 1-1 en los 120 minutos y terminó imponiéndose desde los doce pasos para transformarse en el rival de River Plate en la definición del campeonato. La semifinal tuvo todos los condimentos de una instancia decisiva: tensión, desgaste físico, un gol agónico y una definición dramática desde el punto penal.

El conjunto dirigido por el Ruso Zielinski logró sostenerse en un partido complejo ante uno de los equipos más regulares del certamen y terminó llevándose una clasificación histórica que lo deposita nuevamente en una final nacional.

Un partido largo y cargado de tensión

Argentinos había llegado como uno de los favoritos después de una campaña sólida y con el antecedente reciente de haber disputado la final de la Copa Argentina. El Bicho intentó imponer condiciones en La Paternal y por momentos dominó territorialmente el encuentro, pero empezó a sentir el desgaste acumulado de las últimas series. Belgrano, en cambio, volvió a mostrar una de las características que marcaron su recorrido en este Apertura: capacidad para resistir en escenarios adversos y aprovechar momentos clave del partido.

El encuentro terminó 1-1 y debió ir al alargue, donde predominó el cansancio y crecieron las imprecisiones. El arquero Nahuel Losada volvió a transformarse en una pieza determinante para sostener al equipo cordobés en los momentos de mayor presión local. En los penales, el Pirata mostró mayor eficacia y terminó sellando una clasificación que desató el festejo de los miles de hinchas celestes que viajaron a Buenos Aires.

Ricardo Zielinski, el técnico que no actúa de héroe

River espera en el Kempes

La final del Torneo Apertura se jugará el próximo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario que ya estaba confirmado por la Liga Profesional antes de las semifinales.

River llega tras eliminar a Rosario Central en el Monumental con un triunfo 1-0 gracias a un gol de penal de Facundo Colidio. El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet disputará así su primera final desde el inicio del nuevo ciclo. Sin embargo, el Millonario también arrastra preocupación por varias lesiones importantes sufridas durante la semifinal, entre ellas la de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi.

Belgrano, mientras tanto, llega fortalecido anímicamente tras una seguidilla de golpes de alto impacto: eliminó a Talleres en el clásico cordobés, avanzó frente a Unión y ahora dejó en el camino a Argentinos en La Paternal.

Córdoba vuelve al centro de la escena

La clasificación del Pirata agrega además un condimento especial para Córdoba: la final se jugará en el Kempes y tendrá a un equipo cordobés disputando el título ante River Plate. El contexto promete un movimiento masivo de hinchas, fuerte impacto económico y una semana atravesada por el clima futbolero en la provincia.

Belgrano intentará ahora cerrar uno de los semestres más importantes de los últimos años con un título que aparece cada vez más cerca.