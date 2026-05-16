Ricardo Zielinski, el técnico que no actúa de héroe

“Hay tantos paraísos como personas sueltas por ahí”, supo escribir hace unos años Eduardo Sacheri en una columna en la mítica revista El Gráfico. El hincha de Belgrano se imagina varios paraísos, pero seguro en todas aparece Ricardo Zielisnki. Es que este tipo, con su tranquilidad y paciencia, le supo dar a esos fanáticos celestes los días más memorables del club. “¡Los momentos vividos!”. Guste o no, sea defensivo, equilibrado, pragmático o la mar en coche, los días más felices ‘piratas’ fueron ‘zielenkistas’.

El escritor Eduardo Galeano decía que a los técnicos de estos tiempos se les exige “la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud” y “también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi”. Pensándolo bien, un poco de todo eso tiene el ‘Ruso’ en Belgrano. Llegó a Alberdi allá por 2011, cuando el equipo la estaba pasando muy mal en la B Nacional y meses después logró el inolvidable ascenso ante River en el Monumental. Luego lo clasificó tres veces a copas internacionales y sumó varios recuerdos que lo ponen arriba en la consideración (ver recuadro).

En esta etapa, retornó al ‘Pirata’ en febrero de 2025, tras ocho años afuera, para hacerse cargo del despelote que había dejado Walter Erviti. Meses después llevó al equipo a la semifinal de la Copa Argentina. Y un año y medio más tarde pone a Belgrano en su primera semifinal de un torneo de Primera división de AFA.

Hoy, ante Argentinos Juniors en La Paternal, Zielinski se juega la estatua —¿no la tiene todavía?—. Aunque el ‘Ruso’ no la aceptaría, está lejos de su estilo.

El martes pasado, cuando el pibe Ramiro Hernándes convirtió el 2-0 de Belgrano ante Unión, el estadio Julio César Villagra se inundó de algarabía. Tembló el Gigante. Hubo abrazos, llantos, locura, caos, emoción... Y la cámara de ESPN apuntó al entrenador. Mientras todos corrían de manera alocada, Zielinski respiró profundo, miró el suelo y nada más. Incluso vino su ayudante de campo, Juan Carlos Olave, a darle un abrazo efusivo, y el ‘Ruso’ casi ni se inmutó. La procesión va por dentro, sí; pero es que él es así, no se sube al vértigo del triunfo o la vendida de humo.

En ese sentido parece ser ‘menotista’. Es que en los tiempos modernos hay entrenadores que necesitan la escena, que buscan ser el centro de los festejos, levantan los brazos, se hacen ver, buscan la cámara. El 'Ruso' es distinto.

Ricardo Zielinski y la costumbre de devolverle algo a Belgrano

En cuanto al juego, ese que ha despertado tantos elogios como críticas, él se hace cargo. Es sincero y no se pone el casete. Alguna vez, en una entrevista con el diario La Nación contó: “Quizá del que más he aprendido es de don Juan Manuel Guerra, un tipo muy simple en sus ideas e indicaciones y eso trato de ser yo. Intento no complicarle la vida al jugador, que en líneas generales viene con un montón de problemas encima. Busco darle tranquilidad y seguridad. A Griguol también le intenté sacar cosas cuando compartimos la playa en el Balneario 12. De Oscar López, que vive cerca, aprendí, y también de Carlos Bianchi”.

En otra nota, esta vez al canal TNT Sports, supo decir: “Soy un entrenador muy práctico. Me gusta jugar en el orden, me gusta tener buenos jugadores y tener medianamente la posesión de la pelota. A veces sale y a veces no. Sé que no vendo humo, que no me interesa decir algo que no hago”. Un Zielisnki auténtico.



Cita con la historia.

Belgrano tiene hoy una cita con la historia. Y el ‘Ruso’ no anda prometiendo revoluciones ni vendiendo espejitos de colores. Es muy consciente de lo que hizo y lo que puede hacer. Ya sabe que en Alberdi hay esperanzas. Esas esperanzas se las devolvió él junto a Lucas Zelarayán, Lisandro López, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni y todo un plantel que le cree a Zielinski, como le creyeron en el 2011 otro grupo de jugadores.

En Belgrano, donde la memoria se construye a fuerza de noches épicas y corazones acelerados, el ‘Ruso’ ya ocupa un lugar reservado para pocos. Y esta tarde, en La Paternal, en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, irá otra vez detrás de lo mismo que persigue desde hace más de una década: regalarle al pueblo celeste otro de esos días que después se cuentan como si hubieran ocurrido en el paraíso. Y si se da, el 24 de mayo habrá otra cita en el Kempes, pero eso es para escribir en otro capítulo.

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‘RUSO’ HISTÓRICO