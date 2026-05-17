Ricardo Zielinski: "¡Por fin nos tocó a nosotros!"

Belgrano escribió una página histórica. Única e inolvidable. El equipo de Ricardo Zielinski (sí, de "el equipo de Ricardo Zielinski") venció a Argentinos Juniors y se clasificó a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y se mete en una cita que será estelar. El “Pirata” jugará su primera definición nacional en su historia. Y ilusión no tiene nombre en barrio Alberdi.

Tras la victoria épica por penales, el 'Ruso' mantuvo el tono sereno que lo caracteriza, aunque dejó entrever la emoción por el momento que atraviesa el club. En conferencia de prensa, Zielinski destacó el respaldo de los hinchas y el compromiso de su plantel. “Se lo dedicamos a la gente que nos apoyó siempre”, expresó el DT.

Además, remarcó el impacto que tiene la clasificación para toda la provincia: “La gente de Córdoba que por fin tendrá una final”.

El DT valoró especialmente la identidad del grupo y el vínculo con el club. “La mayor virtud de este equipo es el sentido de pertenencia que tenemos mucho. Eso, en algunos momentos, marca diferencia”, sostuvo.

Ricardo Zielinski, el técnico que no actúa de héroe

Pensando en la definición que se viene, el entrenador hizo referencia al rival que aparece en el horizonte. “Se viene una final que nos recuerda buenos momentos”, señaló en alusión a River. La final será el domingo 24 de mayo, a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Zielinski también destacó el recorrido del equipo para llegar a esta instancia: “Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo que se rompe el alma y se ayuda. La comunión, el apoyo que sentimos. Está bueno para todo Córdoba”. El entrenador también dejó en claro cuál es el espíritu competitivo de su equipo: “Nos gusta jugar los grandes partidos, competir contra los equipos que son buenos”.

Con evidente alivio y felicidad, agregó: “Por fin nos tocó a nosotros”.

Sobre el triunfo frente al conjunto de La Paternal, admitió que había una cuenta pendiente: “Teníamos una espina clavada con Argentinos Juniors”.

Mientras que en el plano personal, el técnico habló de objetivos cumplidos y de una campaña que considera merecida. “En lo personal es satisfacción, es una meta que teníamos, la meta de entrar entre los ocho, del clásico, de llegar a la final. Y llegamos porque es justo”.

Sin demasiado tiempo para disfrutar, ya puso la mirada en el próximo desafío. “Ahora seguir, ya ahora a pensar en River”, afirmó.

Y volvió a poner el foco en la gente: “Ojalá le podamos dar una alegría a la gente de Córdoba”.

Fiel a su estilo, evitó cualquier declaración grandilocuente. “Yo no soy de generar polémica. Tenemos un buen equipo y ahora tenemos una buena oportunidad”, manifestó.

Antes de cerrar, defendió la legitimidad del recorrido celeste: “Belgrano juega la final porque se lo merece”.

Finalmente, Zielinski resumió el sentimiento que atraviesa hoy al mundo Belgrano: “La hinchada de Belgrano es maravillosa. Volví para que la gente esté contenta. Es un disfrute ser de Belgrano. Lo haremos por la gente y nuestra familia”.