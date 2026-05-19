El presidente Javier Milei se refirió a la interna libertaria afirmando que está prefabricada y que "Santiago Caputo es como un hermano". Además, sostuvo que tanto los salarios como las jubilaciones se están recuperando en términos reales.

Con respecto a los posteos desde una cuenta de X atribuidos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contra el asesor presidencial, Santiago Caputo, el presidente dijo que "fue algo que le han plantado a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete"

“Santiago es como un hermano para mí y Martín Menem lleva adelante una tarea enorme, fenomenal, extraordinario”, comentó en una entrevista brindada a Neura.

“Yo entiendo es que el periodismo llama a internas a discrepancias en la forma que puede pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. El pensamiento crítico contribuye y lo que importa son los resultados”, agregó Milei.

Con respecto al 5,2% de la inflación mayorista registrada por el INDEC, Milei comentó que "el mayor impacto es por lo que está ocurriendo en la guerra de Medio Oriente y cómo pegó en los precios, vinculados a los combustibles. Si uno aísla ese efecto de lo que ocurrió con los combustibles, la inflación fue de 1,2%".

El presidente destacó en una entrevista brindada a Neura que "no toqueteamos los precios, dejamos que se expresen y eso es una señal muy fuerte para el mundo, la cantidad de inversiones que estamos recibiendo. Argentina tiene un historial siniestro de avance sobre la propiedad privada manoseando precios, estamos dando la señal de que si los precios cambian, nosotros no intervenimos".

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En ese sentido, sostuvo que las inversiones por RIGI han llegado a US$ 140.000 millones "y es importante dar la señal de que Argentina empezó a respetar la propiedad privada".

"Argentina lleva comprados más de US$ 8.500 millones, si no hubiéramos salido a comprar dólares, el tipo de cambio estaría en $1.100 o menos. Si limpiamos el efecto de lo que pasó en Medio Oriente, la inflación hubiera estado en 1,2%".

El INDEC informó que en abril, el promedio de los salarios aumentaron 3,4%, empatando a la inflación mensual. En los primeros tres meses del año, los salarios aumentaron 8,6%, mientras que el Índice de precios al Consumidor (IPC) lo hizo en 9,6%.

A partir del descenso de la inflación del 3,4% en marzo a 2,6% en abril y un número más bajo esperado para mayo, Milei afirmó que "dejó de caer el salario real y, como las jubilaciones se ajustan con rezago, en la medida que la inflación va a la baja, las jubilaciones en término real empiezan a ganar. En el sector privado informal, le está pasando el trapo a la inflación".

Crecimiento dispar

En cuanto las velocidades de crecimiento de los sectores de la economía, Milei comentó que "la economía está creciendo, en el último siglo crecía menos de 1% y en estos dos años crecimos 11%. Y añadió que siempre "la naturaleza del crecimiento es heterogénea. De los 16 sectores, 12 están creciendo, de hecho los más retrasados como la industria creció 5% y construcción 12%".

Con respecto al futuro, Milei auguró que mantendrá el equilibrio fiscal y el ajuste monetario, caerá el riesgo país y la tasa de interés. "Consecuentemente habrá más inversión, acumulación de capital, más trabajo, mayor productividad y salario y actividad creciendo, con lo cual la pobreza, pasada la problemática del primer trimestre, va a seguir cayendo".