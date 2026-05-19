Ministro de Kicillof sobre la ley Bases y la reforma laboral: "No tenemos un solo caso de cambio de condiciones de trabajo"

El ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, afirmó que no registra “un solo caso” de cambios en las condiciones laborales gracias a la ley Bases o a la reforma laboral.

“Nadie viene a plantear al Ministerio de Trabajo la seudo modernización laboral: el mundo real del trabajo que hoy impera con esta crisis fenomenal que generó el presidente de extrema derecha Javier Milei”, sostuvo en declaraciones a Futurock.

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Ni la ley Bases ni la reforma laboral

Además señaló que “desde los trabajadores hasta el empresariado hay una situación totalmente compleja en términos de importación, los salarios, el mercado interno”.

El funcionario bonaerense recordó que la ley Bases tiene dos características: “una el tema de políticas extractivistas, teniendo en cuenta los recursos naturales de nuestra patria, y la otra modificar el régimen laboral en algunas cuestiones de la ley como ser el colaborador y demás cuestiones”.

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“No tenemos un solo caso”

“Hasta el día de hoy no tenemos un solo caso de modificación de la ley de contrato de trabajo de la ley Bases”, aseveró Correa.

Y luego agregó: “Tampoco hasta el día de hoy no tenemos tampoco un solo caso de la seudo modernización laboral”.

“Porque la problemática en términos de trabajo pasa por otro lado. Nadie viene y te dice ´mirá me acogí al RIGI, y vamos a modificar esto o vamos a tomar esto´. En la realidad que impera esto no sucede”, concluyó el funcionario.