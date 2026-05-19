Carlos Rodríguez: "Votaré a alguien sensato de la derecha, eso excluye al Loco y a Axel"

El economista Carlos Rodríguez anticipó que no votará ni por el presidente Javier Milei ni por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en las elecciones presidenciales 2027.

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“Eso excluye al Loco y a Axel”

“Votaré a alguien sensato de la derecha. Eso excluye al Loco y a Axel”, sostuvo el exviceministro de Economía de Carlos Menem.

Rodríguez no mencionó explícitamente otro candidato en su publicación de la red social “X” que generó decenas de comentarios.

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Tipo de cambio

“Yo haría la liberación del mercado ahora mismo, así el cimbronazo se acaba antes de las elecciones”, expresó el economista formado en la Escuela de Chicago en otra posteo.

“A medida que pasa el tiempo aumenta el costo social y político de mantener baja la inflación a costa de apreciación real creciente sostenida con deuda y cepo”, evaluó.

Elecciones 2027

Días atrás Rodríguez consideró que "lo mejor que podría hacer" Milei "por su país es ofrecer su renuncia indeclinable" a la candidatura presidencial para los comicios del año próximo (“no en 2031”).

"Eso abriría una sana competencia en el arco de la Centro Derecha para buscar al mejor candidato para competir con el peronismo populista", afirmó en esa oportunidad.