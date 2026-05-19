Aguiar afirmó que ya cerraron 25 mil empresas: "Milei ha sido más letal que el COVID"

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró que el presidente Javier Milei “en términos económicos ha sido más letal que el COVID”.

“Este es un gobierno que actúa al margen de la ley prácticamente desde que le tocó asumir su gestión. ¿Qué inversor puede venir a un país donde el Poder Ejecutivo con cumple con las leyes que emanan desde el Congreso de la Nación?”, se preguntó.

Capitanich aseguró que un eventual gobierno peronista tendrá equilibrio fiscal “combatiendo la evasión”

INTI

“En el caso del INTI puntualmente si el gobierno logra su objetivo de desmantelar este organismo, el daño social va a ser irreparable. Por eso hemos presentado un amparo contra este intento de cierre del INTI”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

Y luego completó: “Estamos exigiendo la inmediata nulidad de la resolución 42 de este año 2026, que dispone la eliminación de más de 900 servicios técnicos, de todos los ensayos y de las tareas de asistencia tecnológica”.

“El objetivo del gobierno es destruir todos los organismos públicos que ejercen controles para poder liberar a todo el sector privado para que no esté sometido a los controles normales y habituales que requiere la sociedad”, insistió el gremialista.

Además señaló que “en este caso la amenaza de cesantías ilegales de llevar adelante en este organismo es entre 700 y 900 trabajadores”.

“Por eso es que con esta cautelar que ATE presentó en la Justicia Federal, nosotros exigimos que se suspendan los efectos de esta resolución, mientras tramita y se discute el fondo de la causa”, precisó.

El gobernador de Corrientes cruzó Milei por el ajuste: "Tenemos cada vez más responsabilidades y menos dinero"

Cuántas empresas y puestos de trabajo se perdieron con Milei

“Mañana, está directamente vinculado, muy cerca del INTI, también en avenida General Paz y 25 de Mayo, vamos a protestar porque cerró la empresa número 25 mil durante la gestión de Milei. Son 17 meses consecutivos de reducción de firmas que están registradas en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo”, detalló Aguiar.

También consideró que “se trata de una caída más pronunciada que la pandemia” y que “en términos económicos Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el COVID”.

“Durante la pandemia se perdieron 14 mil empresas; durante los últimos dos años, 25 mil. Durante la pandemia se perdieron 114 mil puestos de trabajo, y en los últimos 2 años con este gobierno nacional se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados”, finalizó.