El gobernador de Corrientes cruzó Milei por el ajuste: "Tenemos cada vez más responsabilidades y menos dinero"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, lanzó un duro diagnóstico sobre el impacto de las políticas de ajuste fiscal del Gobierno nacional y advirtió sobre la asfixia financiera que atraviesan los distritos del interior. El mandatario provincial afirmó de manera categórica que las provincias "tienen cada vez más responsabilidades y cada vez menos dinero" para afrontar los servicios esenciales.

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Valdés analizó el complejo escenario macroeconómico y precisó que, a la espera del cierre de las planillas oficiales, la provincia se encamina a consolidar 11 meses consecutivos de caída real en la coparticipación. Ante las versiones periodísticas que indicaban un supuesto auxilio financiero, el titular del Ejecutivo fue tajante: "No estamos pidiendo adelanto de coparticipación, estamos cuidando el equilibrio fiscal".

El abandono de los programas nacionales

El gobernador respaldó las recientes advertencias de su ministro de Salud, Emilio Lanari, respecto a que la Provincia debió absorber la compra de dosis para los afiliados de PAMI ante la falta de cobertura federal. Para Valdés, esta situación excede lo estrictamente sanitario y se convirtió en una constante de la administración de Javier Milei.

"De a poco nos vamos haciendo cargo de más cosas que se van abandonando desde Nación, una cuestión que es preocupante", disparó el mandatario. En ese sentido, detalló que el tesoro correntino debió salir a rescatar y financiar de urgencia múltiples programas caídos tanto en el área de la salud pública como en la cartera de desarrollo social.

Freno de mano en los municipios

Respecto al impacto de la recesión en las comunas, Valdés explicó que la falta de reactivación del consumo pulveriza los ingresos por IVA y los impuestos coparticipables, obligando a los intendentes a un reordenamiento forzoso. "Ninguna economía se puede frenar o reordenar de un día para el otro por la cantidad de compromisos que tiene. Estos meses fueron de reacomodo, orden y transiciones", graficó.

Pese al recorte federal, el gobernador ratificó que la prioridad absoluta de su administración sigue siendo la previsibilidad social. "Queremos, como en estos últimos tiempos, seguir cumpliendo en tiempo y en forma con los salarios y con los anuncios salariales", remarcó, pidiendo cautela frente a las proyecciones económicas del segundo semestre.

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Terrenos nacionales y regalías de Yacyretá

En medio de la tensión por los recursos, Valdés anticipó que la provincia podría recibir compensaciones institucionales en el corto plazo por parte de la Casa Rosada. En concreto, se refirió a gestiones avanzadas para la transferencia de tierras fiscales y deudas históricas.

"Podríamos llegar a tener novedades, al menos del traspaso de los terrenos de La Unidad (ex Regimiento 9); está en proceso el del Puerto también, que entró un poco más tarde, y también podríamos tener novedades de lo que son las regalías de Yacyretá", concluyó el mandatario, marcando los puntos clave de la agenda de negociación que mantiene abierta con los funcionarios nacionales.