El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio del Re, afirmó que “de cada 10 máquinas en Argentina, 6 están paradas”.

"El entramado metalúrgico 95% pyme de capital nacional y es muy federal, está desparramado por toda la Argentina productiva. Cuando se cierra se pierden las capacidades. Por eso nosotros hacemos lo imposible para no cerrar porque aparte no tenemos otra forma de vida", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

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Cuál es el impacto de la crisis en la industria

La industria metalúrgica atraviesa un escenario crítico con una capacidad instalada operando en niveles mínimos históricos, reflejando una parálisis que afecta a diversos sectores productivos.

Del Re señaló que "el dato que más hace mella en todo eso es el uso de la capacidad instalada. De cada 10 máquinas en Argentina, seis están paradas".

Además subrayó el valor estratégico y el arraigo del sector, enfatizando el riesgo irreparable que implica el cierre definitivo de establecimientos industriales.

“Si se cierra nuestra fábrica, se cierra todo lo nuestro. No es que tenemos otra fábrica en otro país y podemos activar una, desactivar otra. La verdad es que cuando cerramos se terminó todo”, enfatizó.

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"Se cayó el consumo"

Su análisis se extendió a la dinámica de las importaciones aclarando que el descenso actual no se debe a un fortalecimiento de la industria local, sino a un desplome generalizado del mercado.

Sobre este punto expresó que "no es porque se reemplazó como por producción nacional, es porque ahora tampoco se está vendiendo importado”. “Ni importado ni nacional o sea cayó el consumo y cayó de una forma muy fuerte", remarcó.