Dirigente del PRO sobre la candidatura de Mauricio Macri: "No tiene que ver con si puede ganar o no"

El legislador porteño del PRO, Darío Nieto, sostuvo que Mauricio Macri será candidato a presidente en las elecciones de 2027 “si siente que tiene energía, las ganas, y el acompañamiento de la sociedad”.

“No tiene que ver con si puede ganar o no”, aclaró en declaraciones a Radio La Red.

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Qué dijo sobre una alianza con la Libertad Avanza

“Hemos hecho una buena elección con la Libertad Avanza en conjunto en la ciudad de Buenos Aires. Se acuerdan que ganamos en octubre juntos. Se puede charla tranquilamente, pero no queda supeditado a eso, queda supeditado también a un poco lo que la demanda de la sociedad te diga”, explicó Nieto.

“El PRO no puede retirarse cuando tuvo hace 20 años una vida muy activa. Mauricio Macri fue el primero que le ganó al kirchnerismo allá en 2015”, recordó el exsecretario del expresidente.

“Podemos discutir después si su gobierno fue bueno o no tan bueno. Hoy en día lo que nos pasa es que se nos acerca mucha gente y nos dice ´che, al final Mauricio no era tan malo, quizás por experiencias posteriores de presidente”, evaluó.

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¿Macri candidato a presidente?

“Que sea candidato va a ser una decisión muy personal de él. Te digo algo conociéndolo. Creo que él todavía no lo tiene claro, pero va a depender más de la energía que él tenga para ser presidente que un tema electoral”, aseguró Nieto.

“Si Mauricio siente que tiene energía, las ganas, el acompañamiento tanto de la sociedad como de una parte de la política, por ejemplo en el Congreso, para llevar adelante las reformas que él quiere si es presidente, por ahí es candidato”, enfatizó.

“Si siente que eso no está, no. No tiene que ver con si puede ganar o no”, concluyó Nieto.