Alivio para “Chiqui” Tapia: la Justicia lo autorizó a viajar al Mundial

Claudio “Chiqui” Tapia consiguió autorización judicial para viajar al Mundial y acompañar a la delegación argentina, en una decisión que volvió a colocar bajo la lupa su situación judicial y el vínculo entre el poder político, la dirigencia deportiva y los tribunales federales. La habilitación fue concedida pese a que el presidente de la AFA permanece involucrado en una investigación que analiza movimientos económicos y decisiones tomadas durante su gestión al frente del fútbol argentino. Según trascendió, el permiso incluye fechas específicas y obliga al dirigente a informar su itinerario mientras permanezca fuera del país.

La resolución judicial se conoció en un contexto particularmente sensible para Tapia. En los últimos meses, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino quedó atravesado por distintas controversias políticas y deportivas, desde las tensiones con sectores del Gobierno nacional hasta cuestionamientos vinculados al manejo institucional del fútbol argentino.

El viaje tiene además una fuerte carga simbólica. Tapia se convirtió en una de las figuras más influyentes del fútbol sudamericano tras la conquista del Mundial de Qatar y la consolidación del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. Bajo su conducción, la AFA fortaleció su peso político internacional y recuperó centralidad dentro de la FIFA y la Conmebol.

Lourdes Sánchez dio positivo de alcoholemia en Corrientes y le secuestraron el auto

Un permiso bajo observación

La autorización judicial no implica modificaciones sobre la causa en la que aparece mencionado el dirigente, pero sí deja expuesta la atención que genera cada uno de sus movimientos públicos. En tribunales reconocen que el caso mantiene sensibilidad política por el peso institucional que conserva Tapia y por los vínculos históricos entre el fútbol y distintos sectores del poder.

En paralelo, el presidente de la AFA logró sostener su estructura interna dentro del fútbol argentino, donde mantiene respaldo mayoritario de clubes y dirigentes. Esa fortaleza política explica, en parte, la capacidad que conserva para atravesar escenarios judiciales y tensiones externas sin perder control sobre la conducción de la entidad. La autorización judicial llega en un momento donde Tapia combina poder deportivo, exposición política y presión judicial.

El Mundial como escenario político

La presencia de Tapia en el Mundial excede lo deportivo. Cada aparición del titular de la AFA funciona también como una señal de poder dentro del ecosistema político argentino, especialmente después de los choques que la conducción del fútbol mantuvo con referentes libertarios y sectores cercanos al oficialismo. En ese marco, el permiso judicial fue leído en distintos ámbitos como una señal de normalidad institucional para el dirigente, aunque sin despejar los interrogantes sobre el avance de la investigación que lo involucra.

El viaje, además, coincide con un nuevo intento de la AFA por consolidar su peso internacional luego de los éxitos deportivos recientes. Tapia consiguió posicionarse como uno de los dirigentes más influyentes de la región y mantiene una red de alianzas que trasciende las fronteras argentinas.